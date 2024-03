Al Aire con KUNR

Conducido por María Palma

Al Aire es el primer segmento de noticias en español de KUNR presentado por la reportera María Palma. El programa se lanzó el 1 de marzo de 2024.

Cada semana, Palma resumirá las noticias más importantes del norte de Nevada y el este de California. El noticiero también se transmite a través del boletín informativo en español de WhatsApp de KUNR, Tu Voz, y en la página de Facebook de KUNR.

Hosted by Maria Palma

Al Aire (On Air) is KUNR’s first Spanish-language news segment hosted by reporter Maria Palma. The show launched on March 1, 2024.

Each week, Palma will recap the most important news stories in Northern Nevada and the Eastern Sierra. The newscast will also be delivered via KUNR’s Spanish-language WhatsApp newsletter, Tu Voz, and on KUNR’s Facebook page.