Cómo el COVID-19 complicó el acceso de los latinos a la atención médica

Bert Johnson es un reportero del Mountain West News Bureau y KUNR en Reno. Su último proyecto trata sobre los retos del acceso a los servicios de salud que enfrenta la comunidad latina en el norte de Nevada.

María Palma con Noticiero Móvil: Bert, los reportes de la CDC han indicado que la comunidad latina está padeciendo las consecuencias del COVID-19 en mayor escala que el resto. Entre estos efectos se encuentra la dificultad para acceder a la salud. ¿Nos podrías contar más?

Bert Johnson: Pues, muchas veces, los latinos no confían en las autoridades – especialmente los que tienen parientes indocumentados o dificultades con sus propios papeles. Y por mala suerte, esa falta de confianza puede incluir a los médicos y los hospitales.

Pero es muy importante decir en este momento que las vacunas deben ser gratis y no es necesario dar su estatus de inmigración para recibirla.

Otra cosa es que mucha gente latina no tiene la flexibilidad en su trabajo para tomar el tiempo que se requiere para acceder a los servicios de salud. Es difícil porque muchos latinos son trabajadores esenciales, como dice el gobierno, en el tiempo del COVID. Muchas veces ese tipo de trabajo no les da beneficios como tiempo pagado por enfermedad, luego tienen que tomar tiempo no pagado para citas médicas.

Irónicamente, esos trabajos esenciales también aumentan el nivel de riesgo de enfermarse, porque no pueden hacerse en casa.

María Palma: Bert, visitaste la clínica estudiantil de la Universidad de Nevada, Reno, y también en la zona rural de Lovelock. Cuéntame, ¿qué viste allí?

Bert Johnson: La Student Outreach Clinic es dirigida por estudiantes de medicina con el apoyo de doctores licenciados. Ellos dijeron que están recibiendo aproximadamente la mitad de los pacientes que solían recibir.

Hace unos días, fui a una clase de nutrición en español para las personas que tienen diabetes dirigida por la clínica. Ese día, solo hubo un estudiante, Esaol Quezada Aguilar:

"Me proveen el medicamento para mi diabetes, también ellos ahí. Me chequean mi diabetes, me están chequeando todo el tiempo como estoy yo de mi diabetes y todo."

Cuando fui a su clínica rural en Lovelock, no hubo ningún paciente ese día.

María Palma: Pero ¿por qué no han vuelto más pacientes?

Bert Johnson: Posiblemente, por los cambios que dejó la pandemia: la clínica tuvo que cerrar por un tiempo. Y después, cuando volvió, pedían a los clientes hacer citas. Además tuvieron que proveer muchos servicios virtualmente, como Zoom.

El Doctor Aaron Dieringer – que es un profesor en la escuela de medicina – me dijo que todo el mundo había perdido la rutina de visitar la clínica:

"So, I really think, everybody got out of that routine of how do I come to the SOC. And I think we're still feeling the effects of that now."

María Palma: Aparte de la pandemia, ¿hay algunas otras razones por las que las personas han dejado de recibir tratamiento para este tipo de condiciones?

Bert Johnson: Buena pregunta. La clínica ofrece servicios totalmente gratis, pero los estudiantes creen que muchas personas en la comunidad desconocen esto. Posiblemente, creen que tendrán que pagar. También mucha gente ha perdido ingresos por la pandemia y por supuesto, los servicios de salud pueden ser bien caros aquí en los Estados Unidos. Por eso, ellos tuvieron que tomar una decisión muy difícil: pagar por comida o el cuidado médico.

Eso es lo que dice Janet Delgado, quien es presidenta del National Alliance for Hispanic Health:

"People had their limited incomes become even more limited, so what they had to do was make choices: food on the table, or paying for health care."

Otra cosa es que muchos latinos no tienen seguro médico. Delgado me dijo que la comunidad latina tiene acceso más limitado a seguro médico que cualquier comunidad en el país.

María Palma: Según el CDC, la diabetes es más común entre Latinos que en otros grupos. ¿Qué podría pasar si alguien con esa enfermedad no recibe atención médica suficiente? ¿Cuáles son los riesgos del COVID para los pacientes de diabetes?

Bert Johnson: Es muy peligroso andar sin atención médica si tienes diabetes, porque esa enfermedad puede dañar muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, puede limitar la circulación a las extremidades o los ojos – incluso puede causar ceguera.

Aún más grave es el nivel de riesgo cuando la diabetes se combina con el COVID: existe el peligro de morir. Según un reporte del año pasado, la CDC encontró que casi cuarenta por ciento de los pacientes que murieron del COVID también tuvieron diabetes.

Al final del día, todos somos parte de la misma comunidad. Por eso, es muy importante que todos tengan la oportunidad de cuidarnos cuando estemos enfermos.

Esta historia fue producida por KUNR Public Radio, Noticiero Móvil y el Mountain West News Bureau, una colaboración entre Wyoming Public Media, Nevada Public Radio, Boise State Public Radio en Idaho, KUNR en Nevada, O'Connor Center for the Rocky Mountain West en Montana, KUNC en Colorado y KUNM en Nuevo México, con el apoyo de estaciones afiliadas en toda la región. Los fondos para Mountain West News Bureau son proporcionados en parte por la Corporation for Public Broadcasting.

