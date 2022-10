No hay evidencia de inmigrantes indocumentados en el registro electoral de Nevada

Mensaje original de Jim Marchant en Facebook en inglés:

[Response to] Isla Ellis If we have fair and transparent elections, Donald Trump would still be in office and this would not happen. And locally, Sisolak would not be in office either. It has everything to do with the SOS office. I am the only one that is going to ensure that we have fair and transparent elections.

Mensaje de Jim Marchant en Facebook en español:

[Mención] Isla Ellis, si tuviéramos elecciones justas y transparentes, Donald Trump seguiría en el cargo y esto no pasaría. Y a nivel local, Sisolak tampoco estaría en el cargo. Todo tiene que ver con la oficina del SOS (Secretario de Estado). Soy el único que va a garantizar que tengamos elecciones justas y transparentes.