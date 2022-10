Desglosando la Pregunta 3 de Nevada sobre las primarias abiertas y el voto por orden de preferencia

Esta historia fue traducida al español por María Palma de KUNR a partir de su versión original en inglés .

Nevada tiene elecciones primarias cerradas, lo que significa que la gente sólo puede votar por los candidatos con la misma afiliación política que su registro. La Pregunta 3 propone que los votantes puedan votar en las elecciones primarias para las candidaturas más importantes, independientemente de su partido, y que se añada la posibilidad de elegir entre varios candidatos para las elecciones generales.

¿Cómo es el sistema electoral actual en Nevada?

Nevada tiene primarias cerradas, lo que significa que los votantes sólo pueden votar por un candidato por carrera con la misma afiliación de partido que su registro de votantes durante las elecciones primarias. En las elecciones generales, los nevadenses pueden votar por un candidato por carrera, independientemente de la afiliación al partido.

¿Qué cambiaría si se aprueba esta medida?

La Pregunta 3 crearía unas primarias abiertas, que permitirían a los votantes emitir un voto independientemente de su partido, para las elecciones más importantes, como las de senadores y representantes estatales y de EE.UU., gobernador y vicegobernador, fiscal general, tesorero y controlador, excluyendo al presidente.

Los cinco candidatos más votados pasarían a las elecciones generales, en las que los votantes clasificarían sus opciones de 1 a 5, o menos, o ninguna de las anteriores. Si un candidato recibe más del 50 por ciento de los votos, será declarado ganador. Si no es así, la persona con menos votos será descartada, y los que clasificaron a ese candidato como su primera opción tendrán su voto trasladado a la segunda, y los votos se volverán a tabular.

¿Qué dicen los que están a favor?

Los partidarios dicen que la medida daría poder a los votantes no partidistas que no pueden votar por las carreras partidistas de alto perfil durante las elecciones primarias cerradas de Nevada. Los Republicanos registrados, los Demócratas y los votantes no partidistas están divididos de manera bastante uniforme en Nevada, según el Secretario de Estado de Nevada.

Sondra Cosgrove, profesora de historia en el College of Southern Nevada y directora de una organización sin ánimo de lucro centrada en la educación cívica llamada Vote Nevada, dice que el número de votantes no partidistas ha crecido en respuesta a la polarización y la división política, en particular entre los estudiantes universitarios y los veteranos.

"Todo ese nuevo grupo de [votantes] no partidistas está siendo excluido de gran parte de nuestro proceso durante las primarias porque somos un estado de primarias cerradas", dijo Cosgrove. "Y he estado pensando, bueno, si no los estamos escuchando, si sus voces están ausentes, ¿es tal vez una de las razones por las que estamos obteniendo candidatos que tal vez no sentimos que realmente nos reflejan a todos nosotros?".

¿Qué dicen los que están en contra?

La Pregunta 3 tiene una oposición bipartidista. El gobernador Demócrata de Nevada y dos senadores estadounidenses comparten preocupaciones similares, diciendo que la propuesta es confusa, complicada y podría socavar la democracia.

El presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, dijo que podría crear "primarias selváticas" y que podría llevar a tener sólo Demócratas en la boleta de las elecciones generales, según declaraciones hechas durante una cena de mujeres Republicanas en Mt. Rose .

Tampoco todos los activistas del derecho al voto están convencidos.

"Creo que hay un nivel de accesibilidad, ¿esto realmente facilita la participación de los nevadenses en un sistema electoral?", preguntó Emily Persaud-Zamora, directora ejecutiva de Silver State Voices, que es una coalición que trabaja en la participación cívica.

Ella argumenta que cambiar una elección a través de un referéndum en la boleta electoral deja a algunas personas fuera de la conversación, particularmente a las comunidades de color.

"Más allá de eso, si fuéramos un estado que ya viera como el 100%, o cerca, de la participación de los votantes, creo que tal vez esto podría ser una conversación diferente", dijo Persaud-Zamora.

Nevada vio a más del 77% de los votantes elegibles participar en las elecciones presidenciales de 2020 y tuvo una participación electoral de más del 62% durante el medio período de 2018. La participación en las elecciones primarias suele ser de alrededor de un cuarto de los votantes elegibles, según el Secretario de Estado de Nevada .

¿Cómo se compara Nevada con otros estados?

Hay nueve estados en Estados Unidos con elecciones primarias completamente cerradas, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales .

Más de 50 municipios, condados y dos estados han implementado alguna forma de votación por rango, según FairVote , una organización no partidista que se centra en las reformas electorales, incluyendo la votación por rango.

¿Qué pasaría si se aprueba la Pregunta 3?

Dado que la medida pretende cambiar la constitución del estado de Nevada, tendrá que ser aprobada por los votantes en dos elecciones consecutivas en 2022 y de nuevo en 2024.

