KUNR ofrecerá la cobertura de NPR del Estado de la Unión en español

Read in English.



Por primera vez, NPR ofrecerá cobertura en directo en español/bilingüe del discurso sobre el Estado de la Unión y su respuesta, además de la cobertura en inglés.

Mañana, martes 7 de febrero a las 6:00 PM PT, el presidente Biden presentará el discurso sobre el Estado de la Unión ante una reunión conjunta del Congreso. Este año, NPR ofrecerá una cobertura especial en directo del discurso del presidente y de la esperada respuesta del Partido Republicano, tanto en español como en inglés. KUNR ofrecerá el contenido en español en su página " En Español ", y la cobertura en inglés en KUNR.org y por 88.7 FM.

Esta es la primera vez que NPR ofrecerá cobertura en directo en español del discurso sobre el Estado de la Unión y su respuesta. Esto se suma a la cobertura especial en inglés que NPR ofrece cada año. "NPR's Live Special Coverage of the State of the Union en español -- un programa bilingüe" presentará el discurso del Presidente Biden y la respuesta republicana traducida al español.

Los comentarios bilingües serán conducidos por A Martinez con el corresponsal de NPR en la Casa Blanca Franco Ordoñez, el corresponsal internacional Eyder Peralta, la corresponsal en el Congreso Claudia Grisales y también Sergio Martínez-Beltrán, reportero del Capitolio de Texas para The Texas Newsroom (una colaboración periodística de la radio pública).

Esta cobertura en español será similar a la cobertura especial en inglés que NPR ofrece cada año. De nuevo, NPR ofrece esta cobertura bilingüe además de la habitual en inglés, presentada este año por Ari Shaprio.