¿Qué recursos ofrece el Sistema de Bibliotecas del Condado de Washoe a los hispanohablantes?

Con una población latina creciente en Reno y sus alrededores, no es extraño que exista la necesidad de que el sistema de bibliotecas del Condado de Washoe ofrezca cada vez más eventos y servicios en español para los que viven en la zona. Según el Census Bureau, el número de hispanos y latinos en el condado de Washoe aumentó de 16.6% en 2000 a 25.9% en 2020.

Con el tiempo, la biblioteca empezó a utilizar a sus empleados bilingües para satisfacer esta necesidad. Ahora, el Sistema de Bibliotecas del Condado de Washoe ofrece una gran variedad de eventos a los miembros hispanohablantes de la comunidad.

Una de las primeras actividades que la biblioteca empezó a ofrecer es la Hora del Cuento Bilingüe , durante la cual un bibliotecario lee a los niños.

“Yo soy la que organiza el evento, la que planea cómo presentarlo”, dijo la bibliotecaria Maya Delgado-Almada. “Así que para la Hora del Cuento Bilingüe, soy la que lee los libros y luego hace participar a los niños en canciones en inglés-español. Y si puedo, también introduzco canciones en otros idiomas”.

Ella también organiza una hora de conversación en la que los niños pueden participar en manualidades.

Courtesy of Washoe County Library System / Maya Delgado-Almada poses for a photo.

“Quería que este evento – el Arte y la Conversación en Español – fuera una oportunidad para que los niños oyeran el español fuera de su casa”, dijo Delgado-Almada, “así podría ser más normalizado escuchar el español y probablemente hablarlo”.

Dos eventos más recientes en español que organiza la biblioteca son las clases de alfabetización informática y las clases de adquisición del idioma inglés , estas últimas en colaboración con el Consejo de Alfabetización del Norte de Nevada.

“Son clases impartidas en español para gente que quiere venir y aprender un poco más sobre computadoras”, dijo Jamie Hemingway, una portavoz de la biblioteca, y añadió: “Harán clases de inglés, como inglés como segunda lengua o clases de ciudadanía”. Así que se centran mucho en la alfabetización y en llegar a los hispanohablantes”.

Además de estos servicios presenciales, el sistema de bibliotecas ofrece diversos recursos en línea , como bases de datos de recursos en español; Mango, una plataforma de aprendizaje de idiomas; acceso gratuito al New York Times en español; Referencia Latina, una base de datos de investigación en español; TumbleBooks, una colección de libros ilustrados animados; Brainfuse, tutoría en línea con opción en español; World Book, un conjunto de herramientas de investigación con versión en español; y Libby, que tiene algunos libros electrónicos y audiolibros en español.

En términos de material físico, la biblioteca calcula que cuenta con 5,741 libros, CDs, DVDs, audiolibros y más en español.

Actualmente, estos eventos y servicios se promocionan a través de las publicaciones bilingües en las redes sociales, por una página para hispanohablantes en el sitio web de la biblioteca, por promoción impresa en una publicación trimestral y mediante difusión comunitaria en eventos. La biblioteca espera ampliar esta promoción en el futuro.

“Buscamos aumentar nuestro alcance en la comunidad de habla hispana y estamos investigando otros medios de comunicación y eventos de divulgación”, dijo la portavoz Hemingway.

En el futuro, el sistema de bibliotecas espera ampliar sus servicios con la expansión de opciones en español para su programa Book-a-Librarian, que actualmente está disponible en inglés. Los usuarios pueden reservar una hora con un bibliotecario para recibir ayuda informática.

“Realmente creo que los hispanohablantes tienen, por un lado, la barrera de la tecnología y, por otro, la barrera del idioma, por lo que se quedan cada vez más rezagados”, dijo Delgado-Almada. “Así que tener un Book-a-Librarian específicamente para hispanohablantes, por un lado, les involucraría con la biblioteca al menos de una manera, y por otro, les daría la seguridad de pensar que hay alguien a quien pueden acudir en la biblioteca para que les ayude”.

Por ahora, Delgado-Almada se alegra de dar más oportunidades a los jóvenes hispanohablantes.

“Siempre solía ir a la biblioteca cuando era pequeña, pero todos los eventos eran en inglés. Realmente me hubiera gustado tener la oportunidad de hablar español en la comunidad”, ella dijo. “Así que este evento es algo que me hubiera gustado tener, y aunque no lo tuve, al menos la próxima generación podrá tenerlo”.

Este artículo fue editado por Melissa Busto, estudiante de español, en la Universidad de Nevada, Reno.

Esta nota se publicó originalmente el 14 de marzo de 2023 con Noticiero Móvil, un medio aliado de KUNR y ha sido ligeramente editado para su republicación en KUNR.