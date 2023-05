El apoyo a los estudiantes de inglés de la WCSD varía a través del distrito

Rossie Copado Reyes, una alumna de séptimo grado de Clayton Middle School recuerda un sueño que tuvo hace dos años en el que estaba presentando una prueba de competencia para su programa de aprendizaje de inglés. Pero para ese momento, ella llevaba un año fuera del programa. El sueño le recordó a ella y a su madre el estrés que vivieron en aquel entonces.

Cuando estudiaba en el Grace Warner Elementary School. Rossie presentaba pruebas en línea casi todos los días. Ella fue estudiante de inglés (EL) desde prekinder hasta que completó el programa en el cuarto grado. Pero su experiencia no fue agradable.

“Usualmente estaba en mis clases y bueno, comía mi almuerzo. Y luego hacia el final del día me sacaban de clase y me traían y me sentaban en la parte de atrás. Luego me la pasaba haciendo pruebas por un rato. No estoy segura cuánto, pero siempre se sentía como una hora más o menos”, dijo.

Rossie recibió poco apoyo personalizado. El profesor de EL en el salón de clases usualmente se concentraba en los estudiantes que estaban atrasados, dijo. En aquel entonces Rossie tenía problemas con las pruebas orales y de pronunciación.

Megan Waugh, Directora de Desarrollo del Idioma Inglés del distrito, dijo que no puede comentar sobre la experiencia de Rossie debido a que ella no formaba parte de la escuela en ese momento, pero indicó que las escuelas pueden estructurar las intervenciones para ayudar a un alumno de acuerdo a sus necesidades y a la capacidad de los empleados de la escuela.

“No es raro que los estudiantes con necesidades más grandes reciban un apoyo intensivo, no es una política específica, pero es la estructura del proceso Multi-tiered Systems of Support (MTSS)”, dijo Waugh.

Viviana Reyes, la madre de Rossie, también fue estudiante de EL en el Distrito Escolar del Condado de Washoe (WCSD). Cuando su familia llegó desde México en la década de los 90, ella fue ubicada en el programa para recién llegados de Pine Middle School. Los estudiantes recién llegados que están en edad de escuela intermedia o secundaria son ubicados en cursos con otros estudiantes que acaban de llegar al país hasta por un año, en vez de las clases tradicionales.

Posteriormente, ella asistió a Clayton como estudiante de EL. Ella recuerda que tenía que pedirle permiso a sus profesores para acudir a uno de los dos profesores de EL en la escuela para que le ayudaran con sus tareas.

Casi 30 años después, aún no existe un estándar de aprendizaje de inglés para todo el distrito. Los estudiantes reciben un nivel totalmente diferente de educación de inglés dependiendo de dónde viven. Eso significa que algunos tienen más probabilidades de tener un buen desempeño en sus clases si reciben un mejor apoyo con su aprendizaje del inglés.

El distrito usa siete modelos diferentes de enseñanza del inglés , dijo Waugh. Los estudiantes de EL reciben instrucción siguiendo el modelo que su escuela escoja.

“Por lo tanto, algunos pueden implementar un modelo de push-in/pull-out, algunas de nuestras escuelas tienen lo que llamamos un facilitador en las instalaciones”, dijo Waugh. “Sin importar el modelo, los profesores deben usar estructuras y estrategias e incorporar el aprendizaje del inglés en toda su estrategia de educación”.

La mayor parte de las escuelas del distrito usan los modelos que Waugh mencionó. El modelo de push-in/pull-out es similar a la experiencia de Rossie.

En el modelo de facilitador un administrador entrenado en la enseñanza de inglés se concentra en entrenar a los profesores de otros temas para que incorporen el desarrollo del inglés en sus clases. Los facilitadores sólo pasan un cuarto de su tiempo con los estudiantes.

Otros modelos, como el programa de recién llegados y las clases de inglés dictadas por más de un profesor existen en menor escala en diferentes partes del distrito.

Waugh identificó algunos retos que afectan la enseñanza del inglés en el distrito. Es difícil contratar empleados bilingües y las pruebas estandarizadas usan un lenguaje académico complejo que los estudiantes de EL a menudo tienen problemas para entender.

Además, los estudiantes de EL reciben un tipo de apoyo diferente dependiendo de la escuela a la que asisten. Waugh agregó que no tiene datos sobre qué modelo es el más efectivo.

“Mi meta es desarrollar un modelo de instrucción que sea consistente para todas las escuelas del

Washoe County School District, además de tener un apoyo continuo incorporado constantemente en cada clase y en cada área de contenido”, dijo.

Durante una reunión reciente del Board of Trustees , Waugh le dijo a los trustees que desea expandir el modelo de facilitador en las instalaciones a lo largo del distrito. En su presentación, ella indicó que hacer que los modelos de EL sean comunes en todas las escuelas ayudará a los profesores a convertirse en profesores de lenguaje y así responder a las necesidades de los estudiantes. El modelo de facilitador ayudaría a potenciar ese entrenamiento para los profesores.

Sin embargo, los estudios muestran que los programas bilingües más intensivos y a largo plazo ayudan a los estudiantes que están aprendiendo inglés a ponerse al mismo nivel con sus compañeros académicamente.

Algunos padres, como Reyes, desean que sus niños también aprendan español y no olviden su cultura. Rossie quiere lo mismo.

“Entiendo que tengamos que aprender inglés, pero creo que no siempre es bueno aprenderlo si olvidas tu propia lengua”, dijo.

Actualmente, el distrito tiene un programa de enseñanza simultánea de dos lenguajes, pero sólo dos escuelas lo ofrecen: Mt. Rose K-8 Academy of Languages y Jessie Beck Elementary. A través del programa, los estudiantes reciben parte del contenido académico en inglés y parte en español todos los días. Aquellos que apoyan este modelo dicen que ayuda a los estudiantes a convertirse en bilingües y tener un mayor éxito académico .

Rachel Stepina lidera un comité de padres en Jessie Beck dedicados al aprendizaje dual de lenguaje.

“Un programa que permita que la instrucción académica se dé en el lenguaje nativo del niño, o el lenguaje que se habla en su hogar, se ha comprobado como la forma más eficiente de cerrar la brecha de logros académicos que hemos visto”, dijo Stepina.

Sin embargo, dos barreras bloquean a los estudiantes de EL que deseen acceder al programa. Las dos escuelas que lo ofrecen se encuentran en barrios con pocos estudiantes que necesitan aprender inglés . Además, el proceso de certificación y contratación para los profesores bilingües es oneroso.

Rossie no asistió a una escuela con enseñanza simultánea, pero desde el primer grado ha asistido a tutorías personalizadas a través del Center for Teaching and Literacy de UNR. Su madre trabaja como tutora en el centro y actualmente es una estudiante de pregrado en la Escuela de Educación.

Rossie actualmente lee al nivel de un estudiante de grado 11 y ayuda a otros estudiantes cuando puede.

“Se siente muy bien. Recuerdo que en el sexto grado había una niña que sólo hablaba español. No sabía nada de inglés y me sorprendió porque yo sabía inglés, pero siempre hablaba en español. Los profesores siempre me sentaban con ella para ayudarle”, dijo Rossie. “Ella no se quedó por mucho tiempo, pero pienso que para ese momento ya le había enseñado mucho inglés”.

Aunque no está claro qué camino seguirá el distrito, Waugh desea implementar el modelo de facilitador en las instalaciones en todo el distrito, además de abrir un centro de bienvenida para las familias recién llegadas al distrito y crear directrices que incluyan los niveles de competencia de los estudiantes de inglés.

La Superintendente del Distrito Susan Enfield, le dio a los comités presupuestales de la legislatura estatal de Nevada cuatro áreas adicionales en las que el distrito quisiera ver inversiones que beneficien a los estudiantes de inglés: más cupos en prekinder, más caminos para acceder a cursos y materiales de más alto nivel, más tutorías en grupos pequeños e incluso una expansión de los programas de enseñanza simultánea.

Como nota de divulgación, el Sistema de Nevada de Educación Superior Junta de Regentes posee la licencia de esta estación.

Jose Davila IV es miembro del cuerpo de Report for America, una iniciativa del Proyecto GroundTruth.

Este artículo forma parte de ‘Más que palabras’ una iniciativa de Report for America que reunió a redacciones que cubren comunidades Latinas en ocho estados para examinar el impacto de las barreras de lenguaje en el avance económico, social y educativo de los Latinos y los esfuerzos locales para remediar esta situación.