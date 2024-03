¿Qué es Opill?: Doctora explica lo que hay que saber sobre primera píldora anticonceptiva sin receta

Esta transcripción ha sido editada y resumida para mayor claridad.

Esta entrevista forma parte del cuarto episodio de Al Aire con KUNR del 22 de marzo de 2024.

Maria Palma: Doctora Fernández, ¿cómo funciona Opill?

Dra. Maria Fernandez: Opill es un anticonceptivo que contiene norgestrel, que es una forma sintética de progesterona y actúa de varias formas para prevenir el embarazo. Primero, espesa el moco del cuello de la matriz o del cérvix y entonces lo hace difícil para que el esperma entre y previene embarazos. Y también segundo, adelgaza el revestimiento del útero o el endometrio y previene el implante de un óvulo fecundado. Y tercero, puede prevenir ovulación en ciertas o la mayoría de personas. Entonces, a través de esos métodos, la progesterona ayuda a prevenir embarazos.

Es bien importante acordarse que este tipo de pastillas se tiene que tomar todos los días a la misma hora y sin perder dosis, porque si se nos olvida tomar el medicamento, el anticonceptivo puede ponerte en riesgo de que te embaraces.

Palma: Opill es una píldora un poco distinta a los métodos anticonceptivos típicos. Es una píldora a base de progesterona. ¿Cuál es la diferencia entre una píldora a base de progesterona y una píldora combinada?

Fernández: La píldora a base de progesterona sólo tiene progesterona, entonces como expliqué las diferentes maneras de que puede prevenir embarazo. La píldora combinada tiene estrógeno y progesterona.

El estrógeno con la progesterona puede ayudar a regular la menstruación. O puede ayudar con acné o puede ayudar con diferentes cosas aparte de prevención del embarazo, pero el estrógeno tiene varias contraindicaciones. Muchas veces, si las mujeres tienen migrañas, o tienen un historial de coágulo o tienen presión alta o fuman o son mayores de 35 o acaban de tener un bebé, está contraindicado o no deberían de tomar el anticonceptivo combinado con el estrógeno.

Por eso la píldora de progesterona puede ser muy eficaz y puede funcionar para casi todas las mujeres.

Palma: ¿Cuál es la eficacia de Opill? ¿Es segura?

Fernández: La eficacia de Opill cuando se toma perfectamente, o es el uso perfecto que le dicen en los ensayos clínicos, la eficacia es de 98%. Eso significa que se toma todos los días a la misma hora y que no pierdes una dosis. La eficacia del uso típico es más cerca de 91% ó 93% y eso es porque muchas veces se nos olvida tomar la pastilla o la tomamos un poquito tarde.

Entonces, de 100 mujeres que lo toman con este uso típico, quizás 9 se puedan embarazar usándola.

Palma: Esta píldora estará disponible en farmacias y online sin receta. Eso significa que adolescentes y mujeres sin seguro médico podrán acceder fácilmente a esta pastilla. ¿Qué opina sobre esto y cómo podrá ayudar a las mujeres de la comunidad latina?

Fernández: Siento que esto es un paso muy positivo para mujeres, sobre todo para mujeres que tienen dificultad accediendo o yendo a ver a un proveedor, o dificultad con transportación o que viven en comunidades rurales. Entonces, así puedes ayudar a prevenir el embarazo sin que tengan que hacer cita y es bastante eficaz. Ahorita está en opill.com y en Amazon la puedes ordenar para que te llegue por correo. En Walgreens y en CVS, creo que llega dentro de las próximas semanas.

Si tienen preguntas o si quieren saber si hay otras opciones para las mujeres, muchas veces platicando con un proveedor, puede saber. [Alguna gente dice] ‘pues a mí se me olvida tomar medicamento o no la puedo tomar a la misma hora todos los días’. Entonces hay muchas opciones de anticonceptivos que, como el dispositivo, el implante, que duran muchos años y que no te tienes que acordar de tomarlo, ya que lo ponemos ahí, lo dejamos y funciona muy bien.

Palma: ¿Qué consejos le daría a un adolescente que está pensando en comprar esta pastilla?

Fernández: A una adolescente le diría que si están pensando comprar la pastilla, excelente, es muy eficaz, previene embarazos, pero si tienen más preguntas sobre anticonceptivos, cuando ven a un proveedor en la clínica muchas veces le podemos dar recomendaciones de todos los anticonceptivos y podemos ver cuál funciona mejor para ellas.

Y otra cosa que podemos hacer es que si están teniendo relaciones sexuales y no están usando condones o están usando condones pero no muy regularmente, es bueno estarlas checando para infecciones transmitidas sexuales y eso lo podemos hacer en clínica. Y les podemos mandar tratamiento también.

Entonces para los adolescentes, sí les recomiendo que tengan una discusión con sus proveedores si acaso tienen cualquier pregunta o quieren un chequeo.

Palma: ¿Cómo la gente se puede comunicar con Community Health Alliance?

Fernández: Community Health Alliance está aceptando pacientes nuevos y tratamos mucho a la comunidad latina. Nuestro número es 7753296300.