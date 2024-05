Un cambio a una pregunta del censo permitirá a los latinos identificarse mejor con raza y etnia

Read in English

¿Cuál es su raza? es una pregunta que vemos a menudo en el censo y otras encuestas federales. Para algunos es una pregunta fácil de responder, pero para otros supone pensárselo más de dos veces a la hora de seleccionar su origen racial.

Esto ha sido durante mucho tiempo un problema para muchos latinos a la hora de responder a qué raza pertenecen.

Carolina Rocha nació en Guanajuato, México, y se mudó a Estados Unidos hace cinco años. Es una de los más de 26 millones de latinos que seleccionaron "alguna otra raza" en el censo de 2020.

"Me siento mucho más cómoda porque sé que eso no me va a causar un problema. Yo no me considero blanca, de donde yo soy las personas blancas son europeas, personas extranjeras,” dijo Rocha.

Ahora, el gobierno de Biden está cambiando la forma en que las instituciones federales recopilan datos sobre raza y etnia. La nueva política combina las preguntas sobre raza y etnia en una sola.

Así, en el próximo censo de 2030, la gente verá "¿Cuál es su raza o etnia?" en lugar de dos preguntas separadas. Además, se añadirán dos nuevas opciones a la lista de casillas: Oriente Medio o Norte de África e Hispano o Latino.

Se trata de los primeros cambios significativos en estas preguntas desde 1997.

El cambio reducirá potencialmente el número de personas que seleccionan "Alguna otra raza", dijo Patricia Guerrero, coordinadora de investigación, educación y divulgación del Centro de Investigación Latina de la Universidad de Nevada, Reno.

“De aquí en adelante, los resultados en el censo del 2030 van a ser muy diferentes del 2020 y va a ser interesante poder ver la comparación de esos diez años, porque hay mucha gente que escogió otra raza o no la respondió. Muchos de nuestros estudiantes a veces vienen y dicen mi identidad es compleja, porque tienen diferente culturas, a lo mejor sienten que no son ni de aquí ni de allá,” dijo Guerrero.

Pero el censo no es el único formulario que tendrá el cambio. Otros formularios federales también tendrán la opción de "seleccionar todo lo que aplique", lo que podría ser beneficioso para las personas que se identifican como afrolatinas e indígena-latinas.