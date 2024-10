De recaudación de fondos a grandes donaciones: cómo se expandió una iglesia hispana en Sun Valley con ayuda de Tom Dolan

Read in English

El 15 de septiembre, miles de personas se reunieron para celebrar la recién renovada iglesia de San Pedro Canisio, que ha pasado a llamarse Nuestra Señora de Guadalupe. Se trata de la primera gran ampliación de la iglesia desde la década de 1950.

La ampliación de 5,5 millones de dólares se debió al rápido crecimiento de la iglesia. Su limitada capacidad obligaba a las familias a arrodillarse fuera durante la misa, según el párroco de la iglesia, el padre Edgar Villanueva.

«La gente que venía a celebrar el culto no tenía espacio suficiente. La capacidad de la iglesia era de 220 personas, y nosotros teníamos al menos el triple. Así que casi 500 personas tenían que estar fuera o en un aula, viendo la misa a través de un televisor, a través de un monitor», dijo Villanueva.

El estado de la iglesia también preocupaba a Villanueva. En los días de tormenta, la lluvia goteaba del tejado. La iglesia no tenía bancos, sólo sillas plegables, y la alfombra tenía unos 30 años.

«No había aparcamiento. Y cuando llovía o nevaba, la gente tenía que caminar por la tierra», explica.

Maria Palma / KUNR Public Radio El edificio original fue construido en el 1950s. Con el paso de los años, se deterioró.

La iglesia se fundó en la década de 1950 en unos terrenos donados por el benefactor local Paul Gepford, y en un principio atendía a inmigrantes irlandeses. Al crecer la población hispana, la parroquia se adaptó y empezó a ofrecer servicios bilingües.

A los 19 años, Villanueva, originario de Sinaloa, México, entró en la iglesia católica de San Alberto Magno de Reno para asistir a misa con monseñor Elwood James LaVoy.

«El monseñor me preguntó: '¿Conoces Sun Valley? Yo era nuevo aquí, así que le dije: 'No, no lo conozco'. Y él me dijo: 'Bueno, tienes que averiguarlo, porque un día vas a ser sacerdote y vas a construir una iglesia en Sun Valley para tu gente'», cuenta Villanueva.

Las palabras de LaVoy se convirtieron en profecía. Villanueva fue nombrado pastor de la iglesia de Sun Valley en 2016.

Para ampliar la iglesia, Villanueva involucró a los feligreses en la recaudación de fondos, que incluyó eventos como una kermés -una feria con comida y entretenimiento- y un jaripeo o rodeo al estilo mexicano.

La congregación recaudó más de 800.000 dólares, y el resto procedió de donantes privados, entre ellos Tom Dolan, propietario de Dolan Auto Group.

Página de Facebook del Padre Edgar Villanueva. El padre Edgar Villanueva (desde la izquierda) y Tom Dolan en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la iglesia de Sun Valley el 15 de octubre de 2023.

La inversión personal de Dolan y su acercamiento a amigos de la comunidad empresarial demostraron un profundo compromiso con la misión de la iglesia.

Dolan dedicó su tiempo al proyecto y creó un vínculo especial con la iglesia. Estaba previsto que pronunciara un discurso durante la gran inauguración, pero falleció el 12 de septiembre, tres días antes de la inauguración.

«Creo que sin él, sin su contribución, sin su apoyo, no habríamos podido construir esta iglesia. Él era la persona que estaba detrás de este proyecto», dijo Villanueva.

Dolan participó en cada paso del proceso, desde el diseño del edificio hasta la obtención de los permisos, dijo Villanueva.

Dolan eligió el color de la pintura de las paredes y el diseño de los bancos, dijo Villanueva. En la actualidad, sólo queda un 10% de la estructura original. Y ahora la capacidad se acerca a las 800 personas.

1 of 3 — IMG_1480.jpg La renovación de $5.5 millones fue incentivada por la necesidad de la iglesia de expandirse. Maria Palma / KUNR Public Radio 2 of 3 — IMG_1502.jpg La renovación de $5.5 millones fue incentivada por la necesidad de la iglesia de expandirse. Maria Palma / KUNR Public Radio 3 of 3 — IMG_1503.jpg

«No teníamos confesionario en la iglesia católica, antes no teníamos pila bautismal, durante todos estos años, ahora tenemos pila bautismal para que los niños y las personas puedan bautizarse en el nombre de Jesús», dijo Villanueva.

«Es un sueño que ahora es una realidad y que increíblemente, las dos últimas misas han estado llenas hasta fuera otra vez ", dijo Raquel Guerra, que asiste a la iglesia desde hace 15 años.

Pero Villanueva dijo que eso es bueno y demuestra la necesidad que tienen las familias de la presencia de Dios.

«Tenemos grupos de apoyo, tenemos estudios bíblicos y a veces es un reto encontrar el espacio para ellos. Y eso es algo que probablemente tengamos que considerar en el futuro», dijo.