Marcelo Nino De Guzman: Intérprete se jubila tras 25 años ayudando a reclusos hispanohablantes

Marcelo Nino De Guzman lleva décadas ayudando a la comunidad hispana de Reno con sus conocimientos lingüísticos.

Como intérprete experimentado, Nino De Guzman ha trabajado para varias organizaciones a lo largo de los años, y se enorgullece de ayudar a las personas encarceladas a entender las complejidades del sistema judicial. A menudo les explica términos legales, reglamentos penitenciarios y les ofrece una conexión humana en sus momentos más oscuros.

En el Centro de Detención del Condado de Washoe, la semana de Nino De Guzman empezaba temprano por la mañana.

«En la cárcel empezaba a las ocho hasta cerca de las diez de la mañana. Mi trabajo era leerles en español, sus derechos constitucionales, explicarles cada punto de ellos para que estuvieran enterados de lo que pasaba y lo que podían hacer», dijo Nino De Guzman.

Luego interpretaba la comunicación entre el abogado defensor y el recluso.

«Después, [yo] esperaba a que el abogado defensor les llamara por teléfono y [yo] hablaba con ellos e interpretaba lo que iba a decir y lo que el abogado defensor intentaba decirles», dijo.

Así fue la vida de Nino De Guzman durante 25 años.

Nació en Oruro, Bolivia, una ciudad minera y asistió a una escuela angloamericana, donde se impartía inglés.

Cuando un profesor de escuela le escribió una carta de recomendación, se abrió la puerta para que Nino De Guzman emigrara a Estados Unidos a principios de los años sesenta.

Su primera parada fue Cleveland, Ohio, donde trabajó antes de alistarse en el Cuerpo de Marines en 1962. Durante cuatro años, Nino De Guzman sirvió por todo el mundo, incluyendo estancias en Japón y Puerto Rico.

Tras su servicio militar, Marcelo regresó brevemente a Bolivia, donde se comprometió. Se instaló en Richmond, Virginia, y estudió Administración de Empresas en la Universidad de Richmond. Más tarde regresó a Bolivia para trabajar en una empresa de representación de marcas estadounidenses, antes de establecerse en Reno, Nevada, a principios de los años ochenta.

«[Cuando] empezamos aquí en Reno, trabajé para el Latin American Center, que era una oficina que ayudaba con la pequeña población latina, intentando encontrarles trabajo, traducciones, interpretaciones y diferentes áreas», cuenta Nino De Guzman.

En 1988, a Nino De Guzman le ofrecieron su primer trabajo como intérprete para los tribunales de Reno y Sparks.

«Estaba paseando [por] el centro de Reno, y me encontré con un señor que era abogado en aquella época, y me preguntó si podía ayudarle a trabajar como intérprete. Y así empezó mi carrera como intérprete», dijo.

Pero no fue hasta unos años más tarde cuando empezó a ir a la cárcel.

«Durante todo ese tiempo, conocí a mucha gente con diferentes necesidades, buenas personas, podría decir que estaban en la cárcel debido a un error en la vida, como todo el mundo comete infracciones de tráfico y cosas así, o peor, cosas que pasan en la vida. Pero son seres humanos. E intentas ayudarles lo mejor que puedes», dijo Nino De Guzman.

Interpretar durante tantos años le permitió conocer realmente a su comunidad. Atendió a personas de distintos orígenes latinos.

«Podría decir que disfruté mucho con ello, porque me hicieron sentir que estaba haciendo algo por la gente que realmente necesitaba. Y como resultado de eso, podría decirte que dondequiera que vaya ahora mismo, alguien me habla y me dice: 'Hola, ¿cómo estás?'. Yo les pregunto, oye, ¿de dónde te conozco?», dijo Nino De Guzman.

Lo más difícil del trabajo fueron algunas de las personalidades de los reclusos, dijo, y la poca educación que tenían algunos de ellos. Pero, en general, fue un trabajo muy gratificante.

«Averiguan dónde vivo y llaman a mi puerta, y se ofrecen como paisajistas, pintores o cosas así, por la razón de que les ayudé cuando estaban detenidos», dijo Nino de Guzmán.

Todavía recibe la gratitud de aquellos a los que ayudó, dijo su esposa Cecilia Nino De Guzman.

«No sólo interpretaba. Bromeaba y hacía buenos amigos, y por eso le han echado tanto de menos hasta hoy. Hizo muchos amigos. Todavía vienen y llaman a nuestra puerta y nos dicen: 'gracias, ¿puedo ayudarle con esto?' Pero otra cosa muy importante es que nos dicen: 'Dios te bendiga por lo que hiciste», dijo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

Nino De Guzman disfruta ahora de la flexibilidad de su jubilación, que le permite pasar más tiempo con su familia y viajar a Bolivia.

También aconseja a la comunidad hispana que siga trabajando duro, educándose y enviando a sus hijos a la escuela para asegurarse un futuro mejor.

«Sigan trabajando duro. Eduquen a sus hijos, envíenlos a la escuela, hagan lo mejor que puedan, y esa es la razón por la que vinimos a este país, y creo que lo estamos haciendo. De eso no hay duda. La comunidad hispana está saliendo adelante», dijo Nino De Guzman.