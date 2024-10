Puertorriqueño en Reno, líderes latinos denuncian comentarios y políticas de odio en medio de tensiones electorales

En un reciente acto de campaña de Trump celebrado en el Madison Square Garden , un comediante que actuaba en el escenario provocó reacciones generalizadas tras referirse a Puerto Rico como ”una isla de basura”.

El comentario ha provocado indignación entre los puertorriqueños, incluido Raymond De Leon Perez, residente de Reno y demócrata registrado que hace campaña para las elecciones locales con Make the Road Nevada.

“Este comediante hizo estos comentarios esta vez dirigiéndose directamente a los puertorriqueños, dirigiéndose directamente a mi isla. Como puertorriqueño, puedo decirles que me siento horrible, horrible. Me hizo sentir mal por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, por mi pueblo puertorriqueño”, dijo De Leon.

De Leon cree que Trump miente al decir que no sabía quién era el comediante.

“Creo que eso se lo puedes decir a un niño y a lo mejor se lo cree. Es un cuento barato. No cualquiera sube ahí sin ser investigado”, dijo.

De Leon, que ya ha emitido su voto por Harris, dijo que esos comentarios sobre la comunidad puertorriqueña le hicieron sentirse más fuerte sobre sus creencias.

“Estoy muy molesto y les puedo decir que voy a ir puerta por puerta para conseguir ese voto para Kamala Harris”, dijo De Leon.

Cortesía de Raymond De Leon Perez. Raymond De Leon Perez, residente de Reno y demócrata registrado que hace campaña para las elecciones locales con Make the Road Nevada.



Líderes nacionales también se pronunciaron contra los planes de deportación de Trump destacados durante el mismo evento.

Durante una reunión virtual de líderes latinos el 29 de octubre, Janet Murguía, presidenta de UnidosUS , la organización hispana de derechos civiles y defensa más grande del país, condenó los planes de inmigración de Trump, incluido un plan de deportación masiva en el “Día 1.”

“Sabemos que los planes y propuestas de Trump desgarrarían a casi una de cada tres familias latinas, impactando no solo a los individuos indocumentados, sino a los millones de ciudadanos estadounidenses con lazos estrechos con ellos. La desintegración de millones de familias latinas y la expulsión masiva de trabajadores afectaría a sectores que van desde la agricultura a la salud y causaría efectos dominó en todas las comunidades de este país al retirar a millones de trabajadores de industrias clave”, dijo Murguía.

Sondra Cosgrove, profesora de historia en el College of Southern Nevada y directora ejecutiva de Vote Nevada , expresó su preocupación de que el tono negativo de las campañas actuales está alejando a los votantes, especialmente a los votantes no partidistas.

“Con los votantes no partidistas, he oído de ellos en los últimos cuatro años que sienten que ambos partidos los odian, que si no quieren unirse a un partido, entonces simplemente no existen”, dijo Cosgrove.

En cuanto a los ataques, Cosgrove no está segura de que esta estrategia favorezca a ninguno de los dos bandos, pero hay una cosa de la que está segura. “Sólo tiene fines de entretenimiento. Sólo llama la atención. Les hace salir en la tele contra ellos en las noticias, hay mucho dinero en nuestra política ahora mismo. Y cuanto más escandalosas son las cosas, cuanto más extravagantes, cuanto más odiosas son las cosas que dicen, más atención atraen”, dijo Cosgrove.

El incidente ha puesto de relieve las tensiones existentes a medida que se intensifica la campaña electoral, a sólo cinco días de las elecciones.