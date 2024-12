Residentes del norte de Nevada platican sobre sus valores políticos moldeados por Latinoamérica

Read in English.

Antonio Solorio y Leslie Mix son residentes del norte de Nevada que participaron en el programa de conversación “Un pequeño paso adelante” (o One Small Step en inglés). En colaboración con StoryCorps , KUNR conecta a personas con diferentes valores políticos a través del diálogo.

Antonio y Leslie compartieron cómo sus experiencias de vida con influencias tanto latinoamericanas como estadounidenses han moldeado sus valores políticos y sociales.

Antonio nació en Tucson, Arizona. Creció tanto en el norte de Nevada como en México. Es un estudiante universitario de primera generación que se graduó de la Universidad de California, Berkeley y trabaja como economista.

Leslie Mix nació en los Estados Unidos y creció en Puerto Rico, Cuba y Nicaragua. Lleva mucho tiempo representando a la comunidad hispana del norte de Nevada. También fue presidenta de la Hispanic Chamber of Commerce de Nevada.

Antonio Solorio: Leslie, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Nevada?

Leslie Mix: Mi familia se mudó aquí permanentemente en 1978. Éramos de Puerto Rico, así que pasé la mayor parte del tiempo en Puerto Rico.

Antonio: Te iba a preguntar eso también, ¿de dónde eras?

Leslie: Nos mudamos del país cuando yo era una bebé. Así que me crié hablando en inglés y español. Siempre he conocido los dos idiomas, las dos culturas, y me eduqué en español.

Leslie: Antonio, ¿cómo describirías tus valores políticos cuando eras más joven y cómo son ahora? ¿Están cambiando?

Antonio: Pues cuando era más joven, mis padres son indocumentados, así que siempre he estado súper a favor de la reforma migratoria. Pero cuando era más joven, realmente no entendía la política fiscal, la política monetaria, la política exterior. Así que realmente no tenía ni idea de eso. Lo único que sabía es que quería que mis padres tuvieran un estatus legal porque quería que disfrutaran de los mismos derechos y beneficios que los demás.

Pero a medida que fui creciendo y empecé a estudiar economía, empecé a tener más opiniones sobre la política fiscal y monetaria.

A los 18 años, una de las primeras cosas que tuve que hacer como adulto fue firmar la fianza de mi padre. Me doy cuenta de que él está conteniendo las lágrimas. Yo mismo tengo un nudo en la garganta, porque soy el único que puede contarle lo que está pasando con su abogado y su caso. Eso realmente cimentó mis creencias.

Leslie: ¿Sí?

Antonio: Sí.

Leslie: Aunque yo había estado involucrada durante mucho tiempo y había ayudado a poner en marcha otras organizaciones empresariales hispanas, [la Hispanic Chamber of Commerce de Nevada] fue reconocida por la United States Hispanic Chamber of Commerce como la mejor Cámara Hispana del país.

Antonio: No lo sabía.

Leslie: Me invitaron a hablar en la próxima convención sobre las mejores prácticas de la cámara y hay unas 300 o 400 personas en la sala y yo me dirijo al podio. Una señora dice en español, en lo más alto que puede: “¿Pero qué hace esa güera aquí? ¿Qué sabe ella de nosotros los latinos? ¿Pero qué hace esa mujer blanca?

Toda la habitación se quedó en silencio. Estoy enfadada. Tengo las orejas rojas. Estoy lívida. He aprendido a empezar todos mis discursos en español porque, si no, todo el mundo que está ahí sentado, mirándome tal vez está pensando: “¿Qué está haciendo ahí”?

Tuve un poco más de pasión durante la presentación de mi tema que de costumbre, ya sabes. Lo termino y me dan una ovación de pie. Fue entonces cuando por fin me di cuenta de que solo porque una persona es ignorante, intolerante y tendenciosa, todos los demás en la sala me estaban diciendo: “Te aceptamos, te aprobamos y te lo vamos a demostrar”.

Antonio: Sí, recuerdo que en la universidad tenía un compañero que me decía que el racismo no existía. Incluso me preguntó:¿“Has padecido del racismo”? Yo le miré como diciendo: ¿”De verdad me estás preguntando esto ahora mismo”?

Antonio: Sé que venimos de generaciones diferentes, ¿no? Yo tengo 28 años.

Leslie: Yo soy mucho mayor que eso.

Antonio: Así que una de las preguntas que le quería hacer es: ¿qué diferencias ves entre mi generación y la tuya?

Leslie: Bueno, algunas de las cosas positivas que veo son bastante importantes. Hay muchos más jóvenes con estudios. Son de primera generación y tienen educación universitaria. Eso me hace muy feliz porque todo el trabajo duro que se hizo antes abrió esas puertas y ese camino para traer ese liderazgo generacional. Y ni siquiera son nuestro futuro, ¡son nuestro presente! Porque son tan educados e interculturales que ven las dos caras de la inmigración. No miran las cosas desde un punto de vista estrecho. Ustedes me dan esperanza para este país.

Antonio: Sí, realmente aprecio la conversación que tuvimos. Aprendí mucho sobre ti y me alegro mucho de que parezcas tan apasionada también por el trabajo que haces. Significa mucho para mí saber que hay alguien por ahí que está tratando de luchar por los problemas dentro de la comunidad hispana, también.

Esta conversación fue facilitada por María Palma y Natalie Van Hoozer y producida por Alysha Cancino . La traducción del inglés al español fue hecha por Jason Alejandro Cruz, estudiante de español y sociología en la Universidad de Nevada. Reno, en colaboración con el Noticiero Móvil .

Puede obtener más información sobre el programa 2024 de One Small Step de KUNR aquí .

Nevada Humanities es un socio comunitario clave para este programa de KUNR.