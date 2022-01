KUNR y Noticiero Móvil invitan a la comunidad a dialogar sobre sus diferencias

Los residentes del norte de Nevada y el este de California tendrán la oportunidad de participar en este programa de StoryCorps, que se presenta por primera vez en español.

Read in English.

Sin importar la inclinación política, la mayoría de los residentes de Estados Unidos coinciden en que la falta de unidad es uno de los problemas que los impide lidiar con la pandemia y los desafíos que enfrenta el país de manera eficaz. Sin embargo, hay esperanza: la mayoría también confía en que, en los próximos años, seremos capaces de cerrar la brecha política que nos divide. En momentos como estos, ¿no se supone que debemos unirnos y tratar de salir adelante todos juntos?

One Small Step / StoryCorps

El proyecto Un pequeño paso adelante (One Small Step en inglés) es un esfuerzo para crear más unión a través de conversaciones.

Junto con la organización sin fines de lucro StoryCorps y otras organizaciones de la comunidad del norte de Nevada y el este de California, le invitamos a conocer a miembros de la comunidad con ideas diferentes políticas a las suyas, mediante una conversación simple y personal de 50 minutos, por el idioma que prefiera, en inglés o en español.

Las conversaciones de One Small Step tienen las siguientes características:

Se llevan a cabo de manera virtual o presencial con la intervención de un moderador entrenado

Son fluidas, íntimas y respetuosas

Se archivan como parte de la historia del país en la Biblioteca del Congreso (aunque solo con el consentimiento de ambos participantes)

Nunca se comparten sin su autorización

¿Cree que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen? Participe en una de las conversaciones.

Las conversaciones de One Small Step no son debates ni proponen convencer. Son simplemente una oportunidad para romper el hielo y hablar de nuestra identidad, nuestros intereses y nuestros sueños para el futuro. Incluyen preguntas como:

“¿Quién fue la persona más influyente en su vida? ¿Qué le enseñó?”

“¿Conoce a personas con las que no está de acuerdo, pero aún así quiere o respeta?”

“¿Que le asusta o preocupa acerca del futuro de nuestro país?”

One Small Step nos ayuda a mirar más allá de etiquetas como “demócrata” y “republicano” y nos enfoca en las experiencias de vida que moldean nuestra manera de entender al mundo.

KUNR, en asociación con Noticiero Móvil, es una de las seis estaciones seleccionadas a nivel nacional para llevar a cabo One Small Step en el 2021.

Trabajaremos junto a organizaciones civiles, parroquias y otros grupos de la comunidad para lograr una mayor difusión y conectar a los residentes del norte de Nevada y el este de California con distintas historias de vida que quieran tomar este pequeño pero al igual gran paso con One Small Step. ¿Desea ayudarnos a difundir este proyecto en sus grupos u organizaciones? Comuníquese con la coordinadora de gestión comunitaria de KUNR, Natalie Van Hoozer, para obtener más información.

Conectaremos a participantes y grabaremos conversaciones durante todo el 2021.

Postúlese para participar en One Small Step

Apply to be matched for One Small Step in English

¿Cómo funciona One Small Step?

Asignación de compañeros y preparación:

​​Lo primero que deben hacer aquellos interesados en participar es completar el Cuestionario de One Small Step.

Leeremos sus respuestas con atención para asignarle un compañero que tenga ideas distintas a las suyas. Para hacer esto de la mejor manera posible, se necesita tiempo, y es por ello que le agradecemos que sea paciente. A la hora de emparejar, también tendremos en cuenta si prefiere mantener la conversación en español o en inglés (¡o incluso en espanglish!)

Si encontramos el compañero de conversación indicado, nos comunicaremos con usted para hablar más acerca de sus objetivos. Cuando programemos el día para la grabación, le facilitaremos material para que se prepare.

Muchas de las conversaciones de One Small Step son virtuales, con algunas conversaciones presenciales. Los requisitos para participar virtualmente son: contar con una conexión estable a Internet, y una computadora con cámara y micrófono.

Para una conversación virtual, un día o dos previo a la grabación, habrá una breve “prueba técnica” con el moderador para asegurarse de que la plataforma virtual de StoryCorps funcione correctamente en su dispositivo.

La experiencia One Small Step:

El día de la charla en One Small Step, conocerá a su compañero de conversación, y el moderador les brindará una orientación, reglas básicas y preguntas sugeridas.

Cuando estén listos, el moderador comenzará a grabar y los ayudará a iniciar la conversación con 4 preguntas introductorias.

La conversación durará unos 50 minutos, y el proceso completo, entre 75 y 90 minutos (contando el tiempo para la prueba técnica, la orientación, una reflexión posterior a la charla y los trámites).

Autorización y privacidad de los participantes:

Garantizar su comodidad y consentimiento son nuestras máximas prioridades .

. Ustedes controlan la conversación. Elegirán qué preguntas hacer y pueden terminar la conversación en cualquier momento. El rol principal del moderador es asegurar de que tanto usted como su compañero se sientan cómodos, respetados y en control durante toda la experiencia. El moderador también podría hacer preguntas de seguimiento, pero estas siempre son opcionales.

Una vez finalizada la grabación: ustedes decidirán si desean compartirla con KUNR, Noticiero Móvil, StoryCorps y la Biblioteca del Congreso. No es obligatorio compartirla. Si lo prefieren, pueden elegir que la conversación sea privada. También pueden elegir compartirla de manera anónima .

Si lo prefieren, pueden elegir que la conversación sea privada. También pueden elegir compartirla . Independientemente de su elección, tanto usted como su compañero recibirán una copia digital de la grabación.

Siempre y cuando ambos participantes ambos estén de acuerdo, StoryCorps podría conservar la grabación en su colección del American Folklife Center en la Biblioteca del Congreso, en Washington, D.C.

Lo que hará KUNR y Noticiero Móvil con estas grabaciones:

Algunas conversaciones se editarán para obtener versiones más breves y transmitirlas en la radio. También se podrían publicar en las páginas web de KUNR y Noticiero Móvil, siempre y cuando los participantes estén de acuerdo .

. Si seleccionamos su conversación para transmitirla por radio, nos comunicaremos con usted y les mostraremos el clip editado para que lo apruebe antes de su transmisión y su publicación digital.

Escuche una conversación local de One Small Step

En Español One Small Step: La política en las voces de dos mexicano-americanos Este otoño, dos residentes de Reno, que nunca antes se habían conocido, se reunieron en la estación de radio KUNR para dialogar sobre sus diferencias. La conversación fue parte de One Small Step, un programa en el que KUNR y Noticiero Móvil están trabajando con StoryCorps para conectar a personas con diferentes valores políticos a través del diálogo. Listen • 5:54

FAQs: Preguntas frecuentes

¿Inscribirme garantiza que podré participar?

Lamentablemente, por cuestiones de capacidad limitada, KUNR y Noticiero Móvil no pueden garantizar que todas las personas que se postulen puedan participar. Sin embargo, mantendremos la comunicación abierta durante el año. ¡Agradecemos su paciencia!

Si no podemos asignarle un compañero de conversación este año, usted aún será elegible para participar en el programa del próximo año. StoryCorps continuará recibiendo inscripciones y conectando a participantes durante todo el 2022. Para saber más acerca de los programas One Small Step de StoryCorps, visite www.storycorps.org/onesmallstep.

¿Puedo intentar encontrar un compañero por mis propios medios? ¿Qué sucede si ya tengo a un compañero en mente?

El programa intenta ayudarlo a conocer personas nuevas con ideas diferentes. Sin embargo, si usted ya tiene a un compañero en mente, puede participar con esa persona. Incluya esta información cuando complete la página 1 del Cuestionario de One Small Step.

¿Cómo debo prepararme para una conversación de One Small Step?

Lo más importante es venir con la mente abierta, ser curioso y tener un deseo genuino de escuchar y conocer a alguien nuevo. También será útil que reflexione acerca de los objetivos que lo motivan a participar.

Nosotros les facilitaremos algunas preguntas sugeridas y usted puede formular sus propias preguntas. Dedique tiempo a pensar qué preguntas le gustaría hacer (así como qué temas prefiere no tocar). Quizás le sirva pensar en sus propias respuestas y reflexionar acerca de las historias y vivencias que le ayuden a explicarlas. De todas maneras, no es necesario que se prepare demasiado. Estas conversaciones deben ser naturales. No esperamos que tenga todas las respuestas o que sea el portavoz de un tema en particular. Simplemente sea usted mismo.

¿Qué implica “dar mi autorización” para que compartan la grabación?

Deberán firmar un Formulario de Consentimiento (le enviaremos una copia antes del día de la grabación). Firmar este Formulario de Consentimiento le da permiso a StoryCorps para archivar la conversación en el American Folklife Center en la Biblioteca del Congreso, en Washington, D.C., y añadirla a su archivo en línea. También autoriza a KUNR y a Noticiero Móvil a recibir una copia de la grabación y, eventualmente, publicar o transmitir un fragmento. Si usted o su compañero de conversación deciden no firmar la autorización, la grabación no se conservará en ningún archivo ni se publicará. En ese caso, StoryCorps y la estación tampoco se quedarán con copias. Independientemente de lo que decidan, tanto usted como el otro participante recibirán un archivo de audio con la conversación para compartirla con sus amigos y familiares.

¿Cuándo y cómo obtengo una copia de mi grabación?

Procesar las grabaciones de StoryCorps nos lleva entre 4 a 6 semanas. Una vez que procesemos su grabación, le enviaremos un email con un enlace para acceder a una copia de la conversación.

¿Participar tiene algún costo?

No, participar es gratis.

¿Está listo para dar Un pequeño paso adelante? ¡Inscríbase ahora!

¿Tiene más preguntas? Por favor, contacte a la coordinadora de gestión comunitaria de KUNR, Natalie Van Hoozer.

Socio comunitario de One Small Step

Conozca más acerca de One Small Step

El video a continuación incluye subtítulos en español. Para activar estos subtítulos, por favor siga estos pasos:

Reproduzca el video presionando el ícono de “reproducir” Haga clic en el botón “CC” en la esquina inferior derecha del video. Los subtítulos estarán activados cuando una línea roja sea visible debajo del ícono. Para seleccionar los subtítulos en español, haga clic en el ícono con forma de tuerca en la esquina inferior derecha del video. Esto abrirá un panel de ajustes. Seleccione “Subtítulos” y “Español”. Para salir del menú de ajustes, haga clic en cualquier parte de la página.

Acerca de StoryCorps

Desde el 2003, la organización sin fines de lucro StoryCorps trabaja usando un método simple para ayudar a las personas a sentirse más conectadas y menos solas, para crear más esperanza y recordarnos del valor de cada individuo y de cada historia. Más de 500,000 residentes de EE.UU. han participado en las conversaciones de StoryCorps, creando así la colección de voces humanas más grande que se haya compilado hasta la fecha. Las grabaciones de las conversaciones se conservan para la posteridad en el American Folklife Center de la Biblioteca del Congreso, en Washington, D.C.

One Small Step de StoryCorps es posible, en parte, gracias a la Corporación para la Radiodifusión Pública (o Corporation for Public Broadcasting en inglés).