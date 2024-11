Los pañales estarán exentos del impuesto de ventas en Nevada a partir del 2025

Casi la mitad de las familias del país tienen dificultades para comprar pañales suficientes para mantener a sus hijos limpios, secos y sanos.

Es algo que la organización Baby's Bounty, con sede en Nevada, observa de primera mano. Kelly Maxwell, CEO y directora ejecutiva, dice que la demanda ha aumentado desde que, la organización sin fines de lucro, creó su primer banco de pañales durante la pandemia. Baby's Bounty pasó de atender a unas 83 familias en el 2020 a 850 familias por semana en este momento.

Maxwell afirma que los pañales son parte de la salud preventiva.

"Cuando los pañales no se cambian con suficiente frecuencia, los niños pueden desarrollar infecciones, sarpullidos dolorosos. Esto, a su vez, puede llevar a estos niños al hospital", dijo Maxwell.

Las familias gastan aproximadamente $1.000 al año en pañales, y la exención del impuesto de ventas puede ahorrar a los hogares unos $84 al año por niño, según la oficina del Tesorero de Nevada. Maxwell dijo que el ahorro fiscal equivale a un mes de pañales, y que el dinero se inyectará en la economía nuevamente.

“Es de suponer que parte de lo ahorrado se destinará a la compra de otros artículos que están sujetos a impuestos, como una silla de bebé para el automóvil, ropa para sus hijos, libros, baberos, sonajeros, biberones, todos estos artículos que son otras necesidades de los bebés”, dijo Maxwell.

¿Cuáles serían las repercusiones para el presupuesto estatal? Erik Jiménez, jefe adjunto de política con la oficina del Tesorero dijo que dará lugar a una pérdida estimada de casi $8 millones en ingresos por año, que en parte se destina a las escuelas locales, ciudades y condados, pero dijo que eso es sólo el 0,00197% del presupuesto del estado de Nevada. Añadió que para las familias, cada granito de arena ayuda.

“Conforme los precios de la gasolina, abarrotes y vivienda aumentan, para algunas familias el sólo tener unos cuantos dólares adicionales cuando hacen esas compras, especialmente si tienen que comprar una gran cantidad de pañales, o si tienen gemelos o trillizos, yo creo que ese dinero es significativo. Si bien no es mucho dinero para gente más acomodada, cada dólar cuenta”, dijo Jiménez.

Otros artículos que están exentos del impuesto de ventas en Nevada son los productos de higiene femenina, la electricidad, los equipos médicos duraderos, la maquinaria agrícola, los alimentos no producidos y el periodismo local.

La exención del impuesto de ventas para los pañales regirá hasta el 2050.

KUNR's coverage of Nevada State Government is made possible by a generous grant from the Corporation for Public Broadcasting that aims to boost awareness and engagement with coverage of Nevada State Government.

Any Nevada-based media outlet is permitted to republish any stories that appear on this page no cost. We only ask that credit be given to KUNR Public Radio and the Corporation for Public Broadcasting in your publication or on your broadcast. For questions or more details, please reach out to KUNR General Manager Brian Duggan at bduggan@kunr.org.