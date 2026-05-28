Clínica gratuita y bilingüe en Reno amplía el acceso a la atención médica para comunidades desatendidas

El Bright Futures Wellness Center, que abrió en febrero, ofrece atención médica gratuita sin necesidad de seguro médico, identificación o número de Seguro Social.

La clínica es una iniciativa impulsada por la University of Nevada, Reno a través de su Orvis School of Nursing. Su misión es ampliar el acceso a servicios básicos de salud y formar a la próxima generación de profesionales médicos.

“Lo que pudimos hacer fue incorporar servicios de enfermería y atención médica en un espacio que ya es reconocido por la comunidad”, dijo Vania Carter-Strauss, enfermera especializada y profesora de UNR. “Podemos ofrecer servicios de salud que ayudan a cubrir parte de la atención que necesitan pacientes que no pueden acceder a servicios básicos de atención primaria”.

La clínica funciona con fondos provenientes de subvenciones y se enfoca en atender a personas afectadas por delitos, incluidas víctimas de acoso, discriminación o violencia doméstica. Entre los servicios que ofrece se encuentran controles de presión arterial, pruebas de embarazo y pruebas rápidas de gripe y COVID-19, con énfasis en la detección temprana y la prevención.

El idioma sigue siendo una de las mayores barreras para acceder a atención médica en Nevada. Carter-Strauss dijo que ese desafío también le resulta personal, tanto como profesional de la salud como estadounidense de primera generación.

“Aproximadamente entre el 6% y el 7% de los enfermeros se identifican como latinos y pueden brindar atención lingüísticamente adecuada”, dijo.

Maria Palma / KUNR Public Radio El centro de bienestar Bright Futures.

Para los estudiantes de enfermería, la clínica también funciona como un espacio de formación práctica. Marlyn Arce-Gomez, una estudiante universitaria de primera generación e hispanohablante, dijo que la experiencia demuestra lo crucial que puede ser el acceso a pruebas médicas básicas.

Recordó el caso de un paciente que llegó con presión arterial alta.

“Tenía una presión sistólica superior a 200 y presentaba síntomas”, dijo. “Eso lo ponía en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Si no hubiera venido, no lo habría sabido”.

Al combinar formación académica con atención accesible, el Bright Futures Wellness Center busca hacer que la atención médica sea más equitativa en todo el condado de Washoe, especialmente para comunidades históricamente desatendidas.

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