Ciudades del Oeste montañoso figuran entre las más contaminadas mientras la mitad de los niños en EE.UU. respira aire contaminado

El informe anual State of the Air analiza la contaminación por ozono, comúnmente conocida como niebla tóxica (“smog” en inglés) y la contaminación por partículas finas , que puede provenir del humo de incendios forestales, los gases de escape de vehículos y las emisiones industriales.

Este año, Phoenix ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en contaminación por ozono. Denver aparece en el octavo puesto, seguida por Las Vegas en el lugar 11 y Salt Lake City en el 13. Fort Collins (18), Albuquerque (19) y Boise (24) también figuran en la lista.

Melissa Ramos, directora sénior de incidencia por aire limpio de la American Lung Association, dijo que el cambio climático está empeorando la calidad del aire.

“El calor extremo es un problema grave en los estados del Oeste montañoso, y eso esencialmente está aumentando gran parte de la contaminación que estamos viendo”, dijo Ramos.

La contaminación por ozono sigue siendo un problema persistente en gran parte del Oeste montañoso, donde las altas temperaturas favorecen las reacciones químicas que la producen.

La geografía también puede agravar las condiciones. Muchas ciudades de la región están ubicadas en valles o cuencas, donde el aire contaminado puede quedar atrapado y permanecer durante más tiempo. El humo de los incendios forestales añade otro factor, especialmente a medida que los incendios duran más y se vuelven más intensos en un clima más cálido y seco, dijo Ramos.

El informe muestra un panorama más mixto en cuanto a la contaminación por partículas. En el norte de Nevada, el área de Reno mostró mejoras en todas las categorías este año y salió de la lista de las 25 ciudades más contaminadas por partículas finas, conocidas como PM2.5.

Ramos dijo que parte de esa mejora podría reflejar que los datos de este año incluyeron menos temporadas extremas de incendios forestales, y advirtió que el progreso podría ser temporal si no se toman más medidas. A nivel nacional, más de cuatro de cada 10 personas viven en zonas con al menos una calificación reprobatoria de calidad del aire.

Ramos afirmó que reducir la contaminación requerirá cambios importantes.

“Si logramos alejarnos de los combustibles fósiles e invertir más en energía limpia y opciones de transporte limpio, podremos reducir gran parte de la contaminación que estamos viendo”, dijo Ramos.

Esta historia fue producida por el Mountain West News Bureau, una colaboración entre KUNR, Wyoming Public Media, Nevada Public Radio, Boise State Public Radio, KUNC, KANW, Colorado Public Radio, KJZZ y NPR, con apoyo adicional de redacciones afiliadas en toda la región. El financiamiento del Mountain West News Bureau es proporcionado en parte por la Corporation for Public Broadcasting y Eric y Wendy Schmidt.

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