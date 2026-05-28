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Concejo Municipal de Reno da el primer paso para cambiar las reglas de desarrollo de centros de datos

KUNR Public Radio | By Kat Fulwider
Published May 28, 2026 at 11:29 AM PDT
It was standing room only in the Reno City Council meeting on Earth Day, April 22. Community members and environmental organizations gathered to give comment on agenda item C1 and call for more regulations on data center development in the Biggest Little City and the region.
Kat Fulwider
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KUNR Public Radio
El Ayuntamiento de Reno estuvo abarrotado durante la reunión del Concejo Municipal celebrada el Día de la Tierra, el 22 de abril. Miembros de la comunidad y organizaciones ambientalistas se reunieron para comentar sobre el punto C1 de la agenda y pedir mayores regulaciones para el desarrollo de centros de datos en “The Biggest Little City” y la región.

Ciudadanos preocupados llenaron el Ayuntamiento de Reno durante el Día de la Tierra para pronunciarse sobre el punto C1 de la agenda, una propuesta para actualizar las normas de desarrollo de centros de datos y, potencialmente, crear un enfoque regional junto con jurisdicciones vecinas.

Se presentaron más de 150 comentarios públicos. Muchos se centraron en las grandes cantidades de agua y electricidad que consumen los centros de datos y expresaron preocupación por posibles impactos relacionados con el ruido y la contaminación del aire y del agua.

Tara de Queiroz dijo que le tomó por sorpresa la construcción del centro de datos de Centra cerca de su vecindario, junto a Keystone Avenue.

“Pese a ser vecina del proyecto, nunca recibí aviso sobre el proyecto ni información sobre sus posibles impactos en la contaminación del aire, el agua y el ruido, que afectarán tanto a mi vecindario como a Reno High School”, dijo de Queiroz.

Muchos miembros de la comunidad pidieron mayor transparencia en torno al desarrollo de centros de datos. De Queiroz instó a la ciudad a considerar prohibirlos.

“Como una de las ciudades que más rápido se está calentando en el estado más seco del país, no podemos darnos el lujo de sacrificar nuestra calidad de vida para enriquecer a las empresas tecnológicas”, dijo de Queiroz.

“Deberíamos seguir el ejemplo de otras comunidades que han decidido prohibir permanentemente los centros de datos”.

Los desarrolladores ya han construido decenas de estas instalaciones de computación de alta capacidad en Nevada, que impulsan la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube, lo que ha generado debate en la comunidad.

Grupos ambientalistas, entre ellos Sierra Club Toiyabe Chapter y Water over Data Alliance, liderada por comunidades indígenas, se sumaron a los residentes para pedir una moratoria o pausa en la construcción de nuevos centros de datos hasta que existan regulaciones más estrictas.

El Concejo Municipal de Reno planea analizar la moratoria en una futura reunión. Mientras tanto, la medida C1 para iniciar la actualización de las normas de desarrollo y uso relacionadas con los centros de datos fue aprobada por unanimidad.

Here is the story in English.

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Kat Fulwider
Kat Fulwider is a KUNR On-Air Host & Reporter and award-winning documentary filmmaker and photographer.
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