Denuncias de acoso contra miembro de la junta de bibliotecas quedan sin respuesta pese al rechazo público

Durante la sección de comentarios públicos en la reunión de la junta de bibliotecas del 15 de abril, Virginia Larmore tomó la palabra para exigir rendición de cuentas.

“Está bastante claro que muchos de nosotros no coincidimos en muchos temas. Dicho eso, cuando salgo de estas reuniones, tengo la expectativa razonable de poder seguir viviendo mi vida con relativa tranquilidad”, dijo.

Larmore forma parte de Indivisible Northern Nevada y suele intervenir en apoyo del personal de las bibliotecas. Hacía referencia a la campaña de presión que Jacks mantuvo durante un año contra Justine Overacker, una residente del condado de Washoe que había criticado a la controvertida integrante de la junta. Jacks exigió repetidamente que Overacker se retractara de sus comentarios, comenzando con correos electrónicos y escalando luego a cartas enviadas a la casa de Overacker.

El defensor de las bibliotecas William Puchert también dijo de manera independiente a KUNR que Jacks lo había acosado.

“No puedo imaginar salir de una reunión de la junta de bibliotecas y despertarme al día siguiente con un correo electrónico pidiéndome retractarme de algo que dije mientras ejercía mi derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda”, continuó Larmore. “Y luego que vuelva a pasar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Nueve veces”.

Varios otros miembros de la comunidad se sumaron a Larmore para hablar sobre la investigación.

Y aunque Jacks estaba presente, nunca respondió a las críticas. Pero la presidenta saliente de la junta, Ann Silver, sí lo hizo, negando tener conocimiento del asunto.

“Parece que existe cierta comprensión de algo que ocurrió. Pero no sé si alguno de nosotros está al tanto”, dijo. “Yo no lo estoy. Así que no estoy segura de poder responder al respecto”.

En realidad, Silver había sido informada sobre las acusaciones antes de que fueran publicadas.

KUNR se comunicó con ella el 24 de marzo, dos días antes de que se publicara la investigación. La solicitud enviada por correo electrónico incluía un relato detallado de las denuncias de Overacker y Puchert y preguntaba a Silver si consideraba apropiado el comportamiento de Jacks.

Silver respondió minutos después, aunque no contestó directamente las acusaciones ni las preguntas planteadas en el correo original.

Incluso si Silver hubiera admitido durante la reunión del 15 de abril que conocía el comportamiento de Jacks, no está claro cuánto podría haber hecho al respecto.

Un portavoz del condado de Washoe dijo a KUNR que, si un empleado del condado presentara una denuncia contra un miembro de la junta, el departamento de recursos humanos abriría una investigación. Sin embargo, ese proceso no aplica para miembros del público.

Y aunque los integrantes de la junta de bibliotecas son designados por los comisionados del condado, su cargo está regulado por la ley estatal. Solo pueden ser destituidos si faltan a tres reuniones consecutivas.

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