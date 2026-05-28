Posibles impactos económicos del nuevo estadio de fútbol

El proyecto de $350 millones se construirá en el antiguo terreno de Jones West Ford, junto a Kietzke Lane. La demolición de los edificios comenzó a finales de abril.

El vicealcalde de Reno, Miguel Martinez, dijo que el estadio ayudará a impulsar el turismo deportivo en la ciudad.

“Ofrecer otra instalación recreativa al aire libre para nuestra región, además de generar empleos y trabajos de construcción que siguen ayudando a nuestros afiliados sindicales y a sus familias a beneficiarse de toda esa actividad”, dijo Martinez.

Martinez señaló que, por ahora, no se están utilizando fondos públicos para respaldar el proyecto. Todo el financiamiento proviene de inversionistas privados. Sin embargo, añadió que el estadio tiene el potencial de impulsar la economía local mediante un aumento en la recaudación de impuestos.

Por otro lado, el profesor emérito de economía de Stanford University, Roger Noll, afirmó que el único componente que realmente generaría ingresos adicionales sería el distrito de entretenimiento.

“Una tienda como Macy’s funciona como negocio ancla porque está abierta 12 horas al día, 364 días al año, o algo así. Un equipo de fútbol quizá opera 25 o 30 días al año y el resto del tiempo el estadio permanece cerrado”, dijo Noll.

Noll recomendó a los desarrolladores buscar la mayor cantidad posible de usos para el estadio. Si no cuenta con otros usos e inquilinos, afirmó, terminará siendo una carga para la economía local en lugar de un beneficio.

“No es que construir la instalación vaya a generar por sí mismo un aumento neto del empleo o la riqueza en Reno. Eso no ocurre, a menos que el proyecto atraiga gasto adicional de personas de fuera de la región”, dijo Noll.

La ciudad ya había tenido anteriormente un equipo llamado Reno 1868 FC. El club jugó durante cuatro temporadas y llegó a los playoffs todos los años. Sin embargo, dejó de operar debido a los impactos financieros y operativos provocados por la pandemia.

Noll indicó que la demanda por el fútbol en Estados Unidos ha crecido desde entonces. Por eso, considera plausible que ahora un equipo de fútbol de ligas menores tenga mayores posibilidades de ser viable.

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