Propuesta de la EPA para revertir reglas sobre cenizas de carbón genera preocupación por contaminación de aguas subterráneas en el Oeste montañoso

En una región donde muchas comunidades rurales dependen de las aguas subterráneas como principal fuente de agua potable, además de su uso en la agricultura y la industria, incluso pequeños aumentos en el riesgo de contaminación pueden tener impactos desproporcionados, especialmente en lugares con pocas fuentes alternativas de agua.

Las cenizas de carbón, el residuo tóxico que queda después de quemar carbón para generar electricidad, suelen almacenarse en estanques o vertederos cercanos a plantas eléctricas. Bajo las normas actuales de la EPA, estos sitios deben monitorear las aguas subterráneas cercanas y tomar medidas correctivas si la contaminación supera los límites federales de seguridad.

En todo el Oeste montañoso, los depósitos de cenizas de carbón están ampliamente distribuidos: Colorado tiene alrededor de 12; Wyoming y Utah, seis cada uno; Arizona, cinco; Nevada, cuatro; y Nuevo México, tres. Idaho no tiene ninguno identificado en este conjunto de datos.

Los datos de monitoreo vinculan estanques y vertederos de cenizas de carbón con la contaminación de aguas subterráneas en múltiples puntos de la región. En algunos casos, las pruebas han detectado metales tóxicos como arsénico, boro, litio y radio.

“Es toda una sopa de letras de químicos peligrosos”, dijo Lisa Evans, abogada sénior de Earthjustice, una organización ambientalista que se opone a la propuesta de la EPA . “Cuando las cenizas de carbón se mojan, el agua arrastra esos contaminantes peligrosos y los filtra desde las cenizas hacia las aguas subterráneas, que podrían utilizarse para consumo humano o irrigación”.

Evans dijo que las cenizas de carbón se vuelven especialmente peligrosas cuando entran en contacto con el agua, y que reducir la supervisión podría dificultar aún más la limpieza. Incluso después del cierre de plantas de carbón, las cenizas pueden seguir siendo una fuente de contaminación a largo plazo si permanecen en el lugar.

“Esta propuesta revertiría protecciones clave para la salud pública y el medio ambiente en todo el país”, dijo Evans. “Abriría la puerta a una mayor contaminación proveniente de depósitos de cenizas de carbón en todo Estados Unidos”.

La EPA recibirá comentarios públicos hasta el 12 de junio y planea realizar una audiencia virtual el 28 de mayo.

Esta historia fue producida por el Mountain West News Bureau, una colaboración entre KUNR, Wyoming Public Media, Nevada Public Radio, Boise State Public Radio, KUNC, KANW, Colorado Public Radio, KJZZ y NPR, con apoyo adicional de redacciones afiliadas en toda la región. El financiamiento del Mountain West News Bureau es proporcionado en parte por la Corporation for Public Broadcasting y Eric y Wendy Schmidt.

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