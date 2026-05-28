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Cómo el Discovery Science Museum está rediseñando sus exhibiciones bilingües para llegar a un público más amplio

KUNR Public Radio | By Malory Shaw
Published May 28, 2026 at 11:29 AM PDT
A large vertical blue panel with Spanish and English text that reads, "Three trillion watts to power the entire world."
Malory Shaw
/
KUNR Public Radio
La exhibición sobre energía del Discovery Science Museum.

Al recorrer el museo, lo primero que llama la atención es que los textos en español aparecen en letras grandes y destacadas. Eso contrasta con muchos museos, donde el español suele aparecer debajo del inglés y en una tipografía más pequeña.

Patrick Turner, director de desarrollo del museo, dijo que esa decisión fue intencional.

“Desde el punto de vista gráfico, intentamos dar el mismo trato al español y al inglés”, dijo Turner.

“Muchas veces, en los museos, el inglés aparece en letras grandes y resaltadas, y el español queda relegado debajo, generalmente en una letra más clara y en cursiva. No queríamos que el contenido en español se sintiera como algo secundario”.

De hecho, Turner explicó que el contenido de la exhibición sobre energía fue escrito primero en español, en lugar de traducirse desde el inglés. Esperan que eso ayude a evitar errores de traducción.

El museo también trabaja con traductores locales, en lugar de herramientas automáticas, para captar mejor los matices culturales del español.

Discovery Science Museum también ha extendido ese enfoque a su personal, dando prioridad a empleados bilingües en las salas de exhibición.

“Hay familias que vienen aquí donde los adultos solo hablan español, mientras que los niños hablan inglés y español”, dijo Turner. “Pero a veces los niños son un poco reacios a interactuar con los adultos que trabajan aquí”.

El museo también busca acercarse a la comunidad latina local participando en eventos como Fiesta on Wells, no solo traduciendo exhibiciones, sino también construyendo relaciones fuera de sus instalaciones.

“El descubrimiento es para todos”, dijo Turner. “Y queremos que todas las personas de nuestra comunidad nos visiten, sin importar su edad, el idioma que hablen o sus intereses. Queremos que la gente venga aquí a aprender y explorar la ciencia”.

De cara al futuro, Turner dijo que el Discovery Museum planea seguir desarrollando exhibiciones originalmente en español para garantizar que el contenido mantenga su integridad.

Here is the story in English.

En Español
Malory Shaw
Malory Shaw is a bilingual journalism major at the University of Nevada, Reno. Previous to her role at KUNR, she worked as a data surveillance intern at the Electronic Frontier Foundation where she developed open-source investigation and data management skills. She currently works at the Latino Research Center managing their social media and connecting to the northern Nevada Latino community.
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