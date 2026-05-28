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Junta de Control del Juego de Nevada emite lineamientos de redondeo para casinos

KUNR Public Radio | By Mariel Day
Published May 28, 2026 at 11:29 AM PDT
A sign saying customers can bring 300 pennies in exchange for a reusable bag posted in WinCo by the cash registers.
Mariel Day
/
KUNR Public Radio
Un letrero junto a las cajas registradoras de WinCo informa a los clientes que pueden cambiar 300 monedas de un centavo por una bolsa reutilizable.

La Nevada Gaming Control Board emitió recientemente una directriz para los casinos de Nevada después de la eliminación de las monedas de un centavo en noviembre pasado. Los nuevos lineamientos establecen que los operadores con licencia podrán optar por redondear únicamente hacia arriba hasta los cinco centavos más cercanos, o redondear hacia arriba o hacia abajo según sea necesario en transacciones relacionadas con actividades de juego, como el canje de créditos por dinero.

Sin embargo, Chan Lengsavath, jefe de la División de Impuestos y Licencias, dijo que los casinos no pueden simplemente redondear siempre hacia abajo.

“Muchos operadores con licencia creen que sus clientes querrían redondear el monto y donar esa diferencia a una organización benéfica, por lo que queríamos informarles que eso se puede hacer”, dijo Lengsavath.

Lengsavath señaló que es importante que los casinos coloquen avisos o mensajes en pantalla en los quioscos para informar a los clientes sobre estas reglas.

La notificación para la industria entró en vigor el 23 de marzo.

Here is the story in English.
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Mariel Day
Mariel is a Journalism student at the University of Nevada, Reno with a double emphasis on News, Broadcasting & Documentary, and PR & Advertising.
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