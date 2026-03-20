Al Aire con KUNR - 20 de marzo de 2026
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.
El Campeonato Abierto del Congreso de Boliche de Estados Unidos de 2026 se está celebrando en Reno, atrayendo a miles de turistas
El evento de limpieza Biggest Little Spring Cleaning regresa con novedades
Los candidatos para la alcaldía de Reno se presentan para las elecciones municipales
Reacciones locales a las revelaciones en contra de César Chávez
Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.
Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.
Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.