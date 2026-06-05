Trump entra tarde en la primaria del Distrito 2, pero dominan los temas nacionales

El viernes, el presidente Donald Trump respaldó a David Flippo para reemplazar al congresista republicano Mark Amodei, quien anunció a principios de este año que no buscará la reelección.

Pero Amodei ya había respaldado al exsenador estatal James Settelmeyer como su sucesor.

Así, el respaldo de Trump, que llegó cuando la votación anticipada ya estaba en marcha, agregó un nuevo elemento a una contienda abierta que algunos demócratas consideran su primera oportunidad de ganar un distrito que históricamente ha favorecido a los republicanos.

Jeremy Gelman, politólogo de la Universidad de Nevada, Reno, dijo que ambos republicanos reflejan una división dentro del partido.

"Flippo está haciendo una campaña centrada en temas nacionales. Él tiene algunos respaldos en Nevada, pero casi todos provienen de figuras políticas nacionales, incluido el presidente", dijo. "Settelmeyer es exactamente lo contrario. Si visita su sitio web, encontrará una lista de figuras destacadas del Partido Republicano de Nevada de la última década".

Flippo, quien nunca ha ocupado un cargo de elección popular, inicialmente presentó su candidatura para competir por el Distrito Congresional 4 del sur de Nevada, pero se trasladó al norte del estado después de que Amodei anunciara su retiro. Se ha presentado como un firme partidario del movimiento MAGA y ha obtenido el respaldo de grupos alineados con Trump, como Turning Point USA y Gun Owners of America.

Settelmeyer, ganadero de cuarta generación, busca atraer a los votantes del norte de Nevada apelando a su identidad regional. Ha destacado su historial de apoyo a las comunidades rurales y a valores conservadores tradicionales durante sus cuatro mandatos como legislador estatal. Settelmeyer también cuenta con el respaldo del gobernador republicano de Nevada, Joe Lombardo.

Mientras tanto, Amodei calificó de "error" el respaldo de Trump a Flippo en una publicación en redes sociales.

"Voté con orgullo por James Settelmeyer, un auténtico residente de Nevada, orgulloso de su estado. Con todo respeto, señor presidente, Nevada ya tiene cinco representantes que viven en el condado de Clark. Si su respaldo se traduce en votos, serían seis de seis", escribió.

En última instancia, dijo Gelman, el resultado dependerá de cómo se sientan los votantes, no solo respecto a Trump, sino también sobre la economía.

"Si esta termina siendo una contienda cerrada, independientemente de si gana Settelmeyer o Flippo, será un reflejo de un entorno nacional muy desfavorable para los republicanos", dijo. "Eso tiene implicaciones que van mucho más allá de este escaño".

La votación anticipada para las primarias se extiende hasta el viernes 5 de junio y la jornada electoral será el martes 9 de junio.

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