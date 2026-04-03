Al Aire con KUNR - 3 de abril de 2026
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.
Un nuevo estudio estima que 145.00 habitantes de Nevada pueden perder su cobertura de Medicaid en 2028
Los candidatos para los puestos vacantes en la Junta de Comisionados del condado de Washoe
Se avecina un cambio importante en la forma en que se suministra la electricidad en la Sierra
Un nuevo seminario gratuito sobre el comportamiento de las mascotas se realizará en Reno
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