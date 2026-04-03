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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 3 de abril de 2026

By Maria Palma
Published April 3, 2026 at 12:33 PM PDT
A close-up of a woman holding a chihuahua. The dog is wearing a harness and sweater while closing its eyes.
Zoe Malen
/
KUNR Public Radio
Oz from Down to Earth Composting discusses how to compost while holding her dog who came along for the workshop.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.