Al Aire con KUNR - 15 de mayo de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Si ha recibido una notificación indicando que sus prestaciones del SNAP iban a caducar el 1 de mayo, dispone de asistencia jurídica gratuita para ayudarle a apelar la decisión.

La Ciudad de Reno despidió a la exjefa del Departamento de Policía.

El auge de los centros de datos en el norte de Nevada desata el debate sobre el agua, la energía y las políticas.

La Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado de Washoe elige nueva superintendente.

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