¿Es probable que Nevada sufra un terremoto de fuerte intensidad?

El reciente temblor en el oeste de Nevada ha provocado una serie de réplicas. A diferencia de California, donde se anticipa un gran terremoto, no se espera que Nevada sufra un sismo de esa magnitud.

“Probablemente no tendríamos aquí un terremoto de magnitud 8, pero sí tenemos de magnitud 7 y 6, algo común en el pasado geológico. Sin embargo, la región también es el hogar de muchos edificios históricos que no fueron construidos para resistir terremotos importantes. Si ocurriera aquí en Reno, podríamos esperar daños bastante importantes,” afirmó Christy Rowe, directora del Laboratorio Sismológico de Nevada.

El complejo sistema de líneas de falla de la región, conocido como la Línea Walker, ayuda a explicar por qué Nevada no produce terremotos de gran magnitud con normalidad. Además, la falta de estaciones sísmicas y de científicos que estudian estas fallas hace que sea más difícil predecir los terremotos.

“Nuestras fallas están interconectadas”, ella dijo, “Vivimos en una zona donde se producen movimientos de rotación y estiramiento en la corteza terrestre. Y por eso tenemos esta complicación de fallas y patrones sísmicos.”

Según Rowe, esa inseguridad, junto con la geografía especial de Nevada, hace que sea importante estar preparados para lo peor, de maneras similares a cómo se planifica para los incendios forestales.

“Establezca un plan con su familia, un plan con algunos materiales y un plan para reunirse. Esté preparado para reunirse, refugiarse en el lugar donde se encuentre, saber prestar primeros auxilios y tener materiales. Es lo mejor que puede hacer”, dijo.

Rowe dijo que las réplicas de los terremotos recientes podrían prolongarse durante semanas. El estado también está destinando fondos para instalar estaciones sísmicas adicionales en todo Nevada. Afirmó que estas estaciones adicionales permitirían a Nevada comprender mejor su entorno sísmico en los próximos años.