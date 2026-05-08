Al Aire con KUNR - 8 de mayo de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Científicos de la UNR analizan posibles consecuencias para la investigación tras despidos de la junta directiva de la Fundación Nacional de Ciencias.

Nuevos casos de la viruela del mono se reportan en el condado de Washoe.

Una organización en Reno está utilizando la música para apoyar a las madres durante el posparto.

Los patinetes eléctricos vuelven a South Lake Tahoe este verano.

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