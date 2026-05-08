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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 8 de mayo de 2026

By Maria Palma
Published May 8, 2026 at 11:45 AM PDT
A white sign that says "Note-Able Music Therapy Services".
Zoe Malen
/
KUNR Public Radio
In early 2022, the organization purchased a 17,000 square foot building on three acres, equipped with classrooms, performance areas, and outdoor spaces.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Científicos de la UNR analizan posibles consecuencias para la investigación tras despidos de la junta directiva de la Fundación Nacional de Ciencias.

Nuevos casos de la viruela del mono se reportan en el condado de Washoe.

Una organización en Reno está utilizando la música para apoyar a las madres durante el posparto.

Los patinetes eléctricos vuelven a South Lake Tahoe este verano.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.