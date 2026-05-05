Un club infantil de Nevada prepara a jóvenes para la creciente industria de drones

Los drones modernos mapean tierras agrícolas, inspeccionan líneas eléctricas y ayudan a combatir incendios forestales en todo el Oeste montañoso. A nivel nacional, la industria de los drones ya emplea a más de 100.000 personas, y la demanda de pilotos capacitados sigue creciendo.

Dentro de un gimnasio del Boys and Girls Club of Truckee Meadows, en Reno, Nevada, esa futura fuerza laboral comienza a tomar forma.

Un pequeño dron pasa velozmente por debajo de un arco rosado, atraviesa un aro verde, se tambalea y luego aterriza sobre una plataforma morada.

Los miembros del personal celebran.

Ellos son quienes están aprendiendo esta semana.

No los niños.

El club se asoció con investigadores del Desert Research Institute para ofrecer una capacitación de varios días sobre certificación de drones. El objetivo es brindar a los empleados las habilidades necesarias para enseñar directamente a los estudiantes tecnología aeronáutica, programación y seguridad de vuelo.

“No son conscientes de que estas son habilidades útiles para la vida y para el mercado laboral, y que se necesitan en muchos campos”, dijo Mayrem Campos, directora universitaria y de carreras profesionales del club. “No saben que pueden obtener una licencia de piloto de drones a los 16 años”.

Hasta hace poco, Campos nunca había volado uno.

“Creo que mi hermano menor tuvo un dron cuando era niño”, dijo entre risas. “Lo estrelló en los primeros 30 minutos y ese fue el final de ese dron”.

Ahora ella está aprendiendo no solo a pilotar drones, sino también a programarlos.

Las sesiones de capacitación, financiadas por la Fundación George W. Gillemot , no otorgan una licencia comercial. Para volar profesionalmente, los pilotos deben aprobar el examen conocido como Part 107 de la Administración Federal de Aviación (FAA), que incluye clasificaciones del espacio aéreo, patrones meteorológicos, procedimientos de seguridad y protocolos de emergencia.

De todos modos, los organizadores afirman que estos talleres son una puerta de entrada a una carrera de rápido crecimiento.

Drones se convierten en herramientas esenciales en el Oeste montañoso

En todo el Oeste, los drones han pasado de ser dispositivos recreativos a convertirse en equipos esenciales.

Dirk Giles / U.S. Forest Service Un dron desplegado por el Servicio Forestal de Estados Unidos sobrevuela el incendio Sourdough Fire, en el estado de Washington, en 2023.

En la agricultura, monitorean la salud de los cultivos y la eficiencia del riego. En la minería y el sector energético, inspeccionan oleoductos, líneas de transmisión e instalaciones remotas. Las agencias de seguridad pública los despliegan durante desastres, cuando puede ser demasiado peligroso enviar personal al terreno.

En el Servicio Forestal de Estados Unidos, los drones están cada vez más integrados en la respuesta a incendios forestales.

Dirk Giles dirige el programa nacional de sistemas de aeronaves no tripuladas de la agencia. El Servicio Forestal opera actualmente más de 400 drones y registra más de 10.000 vuelos anuales, una cifra que ha aumentado de forma constante durante la última década, a medida que las temporadas de incendios forestales se han vuelto más largas y destructivas.

“Los drones no van a reemplazar a la aviación tripulada”, dijo Giles. “Simplemente son otra herramienta en nuestra caja de herramientas”.

Pero pueden hacer cosas que los helicópteros y aviones no pueden, especialmente durante la noche.

“El dron puede observar hasta una milla y media más allá de la línea de contención y detectar un foco de incendio del tamaño de una moneda”, dijo Giles.

No se trata solo de distancia. También se trata de visibilidad.

“Es la visión infrarroja, y está ayudando a quienes están en el terreno a ver lo que no pueden detectar con herramientas tradicionales”, agregó Giles.

Hoy en día, los incendios forestales arrasan muchas más hectáreas que décadas atrás, especialmente en los estados del Oeste. Sin embargo, el personal dedicado al combate de incendios no ha crecido al mismo ritmo. Las agencias recurren cada vez más a la tecnología para cubrir vacíos operativos y mejorar los tiempos de respuesta.

Empresas privadas amplían operaciones

El impulso va más allá de las agencias gubernamentales.

Seneca, una startup con sede en California, está desarrollando aeronaves autónomas para combatir incendios: esencialmente drones de 500 libras diseñados para operar en enjambres coordinados y lanzar espuma retardante en las primeras etapas de un incendio.

“Los incendios crecen de manera exponencial”, dijo Landesberg. “Por eso, incluso incendios muy grandes pueden controlarse si se detectan en sus primeras etapas”.

Courtesy of Seneca Seneca, una startup que desarrolla drones autónomos para combatir incendios, consiguió recientemente un contrato de cinco años con el Distrito de Protección contra Incendios de Aspen, Colorado.

El objetivo es responder rápidamente: aeronaves capaces de despegar en cuestión de minutos, mucho antes de que se movilicen los aviones cisterna tradicionales.

La empresa planea sus primeros despliegues este verano en California y Colorado. De hecho, Seneca firmó recientemente un acuerdo de cinco años con el Distrito de Protección contra Incendios de Aspen, en Colorado. Se trata de uno de los primeros sistemas coordinados y autónomos de respuesta a incendios forestales adoptados por una agencia de bomberos en Estados Unidos.

Con casi 50 empleados, Seneca está creciendo rápidamente.

“Estamos contratando personal a un ritmo acelerado”, dijo Landesberg. “Apuesto a que aumentaremos el equipo en un 50% durante los próximos seis meses.”

Construyendo desde temprano la futura fuerza laboral

De regreso en Reno, Michelle Gallivan-Wallace, instructora de Nevada Robotics en el Desert Research Institute (DRI), guía al personal a través de circuitos de obstáculos y ejercicios de vuelo.

“Son como esponjas”, dijo. “Les encanta aprender y también transmitir conocimientos para preparar a los niños para el mercado laboral en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”.

Para Campos, el valor de la capacitación con drones va más allá de la aviación.

“Esto les enseña a trabajar en equipo”, dijo. “Les enseña habilidades de comunicación. Les enseña a sentirse cómodos con el fracaso y con mejorar, y todas esas son habilidades que los empleadores buscan”.

Los empleados que aprenden a superar circuitos de obstáculos en este gimnasio no solo están obteniendo certificaciones. También se preparan para transmitir esas habilidades a estudiantes que algún día podrían diseñar, construir o pilotar las aeronaves que están transformando industrias en todo el Oeste montañoso.

En una región donde los drones forman cada vez más parte de la vida cotidiana, desde las granjas hasta las líneas de combate contra incendios, esta preparación podría abrir puertas mucho más allá de las paredes del gimnasio.

Esta historia fue producida por el Mountain West News Bureau, una colaboración entre KUNR, Wyoming Public Media, Nevada Public Radio, Boise State Public Radio en Idaho, KUNC en el norte de Colorado, KANW en Nuevo México, Colorado Public Radio, KJZZ en Arizona y NPR, con apoyo adicional de redacciones afiliadas en toda la región. El Mountain West News Bureau recibe financiamiento, en parte, de la Corporation for Public Broadcasting y de Eric y Wendy Schmidt.”

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