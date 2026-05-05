Los cielos oscuros de Nevada atraen a los amantes de la astronomía y la creciente preocupación por la contaminación lumínica

La observación de las estrellas en Nevada está recibiendo mucha más atención, sobre todo en los últimos días, en parte gracias a la misión Atrems II. Esto también nos recuerda que los habitantes de Nevada viven en uno de los estados más oscuros del país.

Pam duPre- Friends of Nevada Wilderness A Map that displays the light pollution all over North America, Nevada has some of the largest dark areas

Pam duPre, de la organización Friends of Nevada Wilderness, dijo que la lejanía del estado lo convierte en un lugar ideal para observar las estrellas, pero hay un inconveniente.

“Gracias a nuestros espacios abiertos, nuestra escasa población rural y nuestro aire seco y desértico, en una noche clara podemos ver más estrellas que aproximadamente el 90% de la población del país”, afirmó duPre. “Pero eso solo es posible si nos alejamos de las zonas urbanas. Y eso se debe a toda la luz artificial de nuestras zonas residenciales y comerciales, que no favorece la observación del cielo oscuro.”

La luz artificial no solo limita nuestra capacidad para ver el cielo nocturno. Según duPre, también tiene repercusiones más amplias en la salud y el medio ambiente.

“Todos estamos afectados: la fauna silvestre, las plantas, las aves, los seres humanos,” dijo. “Nuestra salud y nuestra capacidad para prosperar se ven comprometidas porque tememos todas estas luces encendidas toda la noche. Por eso, lo que intentamos hacer es ayudar a informar al público sobre los numerosos beneficios de bajar la intensidad de las luces. No es necesario apagarlas, pero sí bajarlas.”

Ya se están tomando medidas para reducir la contaminación lumínica. Chelsea Kincheloe, de la división de Actividades Recreativas al Aire Libre de Nevada, supervisa el programa de certificación “Nevada Starry Skies” que anima a las comunidades a adoptar prácticas de iluminación responsable.

Dark Sky A chart depicting the 5 responsible lighting principles

“Queremos aplicar los cinco principios de la iluminación exterior responsable, lo que significa que queremos tonos cálidos y agradables, luces con pantalla protectora, reguladores de intensidad, temporizadores y en general, asegurarnos de que nuestras luces estén orientadas hacia el suelo, donde deben estar,” dijo Kincheloe.

Reducir la contaminación lumínica puede ser tan simple como cambiar las luces que usas en el exterior. Jordan Stone, vicepresidente de la Sociedad Astronómica de Nevada, señaló que gran parte de la iluminación exterior se desperdicia.

“Gran parte de nuestra luz no está protegida” continuó, “creo que, según las estadísticas, el 30% de la energía que se utiliza para la iluminación exterior en el país se desperdicia por completo, simplemente iluminando el cielo. Una de las cosas que nos gusta decir es que se trata de un cielo oscuro, no de un suelo oscuro.”

Pam duPre- Friends of Nevada Wilderness The difference between shielded lighting and non-shielded lighting

Debido a esa luz desperdiciada, los cielos verdaderamente oscuros se han vuelto algo desconocido para mucha gente. Bradley Cooper, presidente de la Sociedad Astronómica, dijo que cuando la gente ve fotos del cielo nocturno, piensa que son falsas.

“Es sorprendente ver con qué frecuencia la gente está convencida de que estas imágenes son generadas por IA, lo que da una idea de lo poco que la gente conoce y comprende cómo es el cielo nocturno,” dijo Cooper. “Para muchas personas, ver la Vía Láctea es una experiencia única en la vida, lo cual es realmente triste.”

Nevada depende del turismo, y el astroturismo, que consiste en viajar a algún lugar para observar las estrellas, se está volviendo bastante popular. Es importante preservar esta posición única que nos permite ver claramente los cielos oscuros, dijo duPre.

“El astroturismo se está convirtiendo en un atractivo para las personas que viven en ciudades y estados donde no hay cielos oscuros. Si nunca salen de la ciudad, no saben lo que se están perdiendo”, afirmó.

Kincheloe señaló que la coincidencia de la misión Artemis II con la Semana Internacional de Cielo Oscuro podría estar contribuyendo al amor de la gente por el cielo.

“Espero que eso sea lo que tenían pensado,” dijo, “nuestro niño interior vuelve a contemplar ahora el cielo nocturno, renovado por esta energía de admiración y emoción ante el cielo nocturno.”

Para quienes deseen vivir esta experiencia de primera mano, los expertos señalan que el momento adecuado y la paciencia son fundamentales. Las mejores condiciones de observación normalmente se dan durante la luna nueva, cuando la luz interfiere lo menos posible. Kincheloe señaló que es importante recordar que no se necesita ningún equipo especial. Sal al aire libre, lejos de las luces de la ciudad, deja que tus ojos se adapten durante 15 a 30 minutos, y las estrellas aparecerán.