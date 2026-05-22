Al Aire con KUNR - 22 de mayo de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Los residentes de Carson City tienen una nueva opción para votar en estas elecciones.

Las autoridades electorales de Nevada instan a los votantes a enviar sus papeletas lo antes posible.

El Ayuntamiento de Reno aprueba una moratoria de 30 días sobre las licencias de construcción para centros de datos.

Foros comunitario en South Lake Tahoe busca proteger la Regla de Conservación de Áreas sin Carreteras,

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