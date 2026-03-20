Las organizaciones se están distanciando de César Chávez tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada

Tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el fallecido líder de los trabajadores agrícolas y cofundador de la Unión de Campesinos (United Farm Workers o UFW por su siglas en inglés), César Chávez, muchas organizaciones se están distanciando rápidamente de él.

El Consejo Central de Trabajadores del Norte de Nevada (Northern Nevada Central Labor Council en inglés) anunció que su cena anual en honor a César Chávez se renombrará permanentemente como Cena de Celebración de la Solidaridad

“Por respeto a la Unión de Campesinos y en solidaridad con cualquier persona que pudiera haberse visto afectada, consideramos importante cambiar el nombre de este evento,” dijo Rob Bennet, Secretario-Tesorero del Consejo Central Laboral del Norte de Nevada, en un comunicado.

En años anteriores la Universidad de Nevada, Reno ha celebrado el Día de Servicio en honor a César Chávez. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con varias organizaciones del campus, entre ellas el Centro de Investigación Latina y el Centro Multicultural.

La universidad emitió el siguiente comunicado: “Las acusaciones que se han planteado recientemente sobre César Chávez son afirmaciones preocupantes. Aunque no tenemos constancia de que se vayan a celebrar actos en el campus en honor a César Chávez tendremos en cuenta toda la información pertinente a la hora de planificar futuro eventos y programas”

Un reportaje del New York Times reveló acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de Chávez hacia niñas de tan solo 13 años. Dolores Huerta, cofundadora de la UFW, también relevó que Chávez la había agredido sexualmente en dos ocasiones.