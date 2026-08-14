Banco de alimentos de Truckee amplía el rescate de comida tras recortes de fondos federales

Durante una parada en Raley's a principios de junio, los empleados del supermercado sacaron carritos llenos de alimentos que se acercaban a su fecha límite de venta, pero que todavía eran seguros para el consumo. La recolección de ese día incluyó verduras, pan, alimentos empacados y patas de cangrejo frescas. Ese día no había productos lácteos ni carne, pero Boliver cargó cuidadosamente todo en el camión, asegurándose de que se mantuviera frío durante el trayecto de regreso a Sierra Community House.

“Diría que mi trabajo se divide más o menos en partes iguales entre recoger los alimentos rescatados y distribuirlos. La primera mitad del día normalmente la paso recorriendo supermercados para recoger las donaciones y, durante la segunda mitad, se las entrego a la gente”, dijo.

De regreso en el almacén de la organización sin fines de lucro, Boliver descargó rápidamente las donaciones. Gran parte de los alimentos rescatados debían llegar a las familias en cuestión de días.

Sierra Community House opera el único banco comunitario de alimentos que presta servicio a Truckee y North Lake Tahoe. La organización ha registrado un aumento en la demanda a medida que más residentes enfrentan dificultades por el alto costo de vida de la región.

“Lo que hemos visto durante el último año o dos es una mayor necesidad, mucha más gente viniendo y personas que nos dicen que nunca antes habían acudido a un banco de alimentos, pero que, debido al costo de la gasolina y del alquiler, ya no les alcanza para cubrir sus gastos”, dijo la directora ejecutiva, Teresa Crimmens.

Al mismo tiempo que ha aumentado la demanda, la organización perdió una importante fuente de financiamiento federal proveniente del programa de Asistencia para la Compra de Alimentos Locales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, conocido localmente como “Farms Together”. El programa había ayudado a cubrir casi todas las compras de productos agrícolas frescos del banco de alimentos.

“Ahora que ese financiamiento desaparece, realmente tenemos que determinar cómo vamos a pagar los productos frescos, las frutas y las verduras”, dijo Crimmens.

Para ayudar a compensar esa pérdida, Sierra Community House ha ampliado sus alianzas con supermercados de toda la región para rescatar alimentos. La organización ahora recupera 22.000 libras de comida al mes que, de otro modo, serían desechadas.

Maria Palma / KUNR Public Radio

Para Boliver, esas donaciones suelen ser una de las partes más gratificantes de su trabajo.

“A veces llego y tienen un palé entero de leche, yogur, crema y cosas así, y eso es estupendo. A la gente le encanta, y yo me emociono con los productos frescos porque eso es lo que entusiasma a la gente”, dijo Boliver.

La organización sin fines de lucro atiende a cientos de hogares cada semana en Truckee, Kings Beach e Incline Village.

Patrick Kratzer, director de operaciones de asistencia alimentaria de Sierra Community House, dijo que, a lo largo de un mes, el programa llega a muchas más personas.

“Atendemos a unos 1.000 hogares distintos cada mes. Cada hogar tiene un promedio de tres personas, así que unos 3.000 miembros de la comunidad local se verían afectados si desapareciera el programa de asistencia alimentaria”, dijo Kratzer.

Mientras Sierra Community House se adapta a la pérdida de fondos federales, el rescate de alimentos se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para evitar que alimentos nutritivos terminen en los vertederos y conseguir que lleguen a las mesas de las familias de North Lake Tahoe.

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