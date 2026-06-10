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3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network

3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network

3rd Tuesday Networking is headed to Skipolini's in South Reno for our August gathering. You do not want to miss this opportunity to connect with Reno's top professionals.

Skipolini's Pizza & Italian Food
05:00 PM - 07:00 PM on Tue, 18 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Missing Link Network
7758700812
nate@missinglinknetwork.com
https://www.missinglinknetwork.com/

Artist Group Info

frontdesk@bernalcoworking.com
Missing Link Network
Skipolini's Pizza & Italian Food
13971 S Virginia St.
Reno, Nevada 89511
(775) 852-2200
toddf@skipolinis.net
https://www.skipolinispizza.com/