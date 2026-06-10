3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network
3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network
3rd Tuesday Networking will be at our HQ for our June event. Join us for the best business networking event in Reno. Missing Link Network will be providing complimentary snacks, beer and wine.
Bernal Coworking
05:00 PM - 07:00 PM on Tue, 16 Jun 2026
Event Supported By
Missing Link Network
7758700812
nate@missinglinknetwork.com
Bernal Coworking
5605 Riggins CtReno, Nevada 89502
(775) 424-8319
frontdesk@bernalcoworking.com