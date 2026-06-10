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3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network

3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network

3rd Tuesday Networking will be at our HQ for our June event. Join us for the best business networking event in Reno. Missing Link Network will be providing complimentary snacks, beer and wine.

Bernal Coworking
05:00 PM - 07:00 PM on Tue, 16 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

Missing Link Network
7758700812
nate@missinglinknetwork.com
https://www.missinglinknetwork.com/
Bernal Coworking
5605 Riggins Ct
Reno, Nevada 89502
(775) 424-8319
frontdesk@bernalcoworking.com
https://bernalcoworking.com/