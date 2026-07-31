Bachata Brunch at Reno Public Market
Bachata Brunch at Reno Public Market
Time & Location
Aug 30, 2026, 12:00 PM – 3:00 PM PDT
Reno Public Market, 299 E Plumb Ln, Reno, NV 89502, USA
About the Event
Spice up your Sunday brunch plans with Bachata Brunch brought to you by The Reno Empire & Sierra Event Group!
We'll kick things off with a one-hour free community dance lesson, so everyone can learn the steps. After that, the dance floor is open for everyone to boogie! Grab a drink (are you having a mimosa or a michelada), and get ready for a Sunday afternoon full of fun, energy, and laughter.
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¡Dale sabor a tus planes de brunch dominical con Bachata Brunch presentado por The Reno Empire & Sierra Event Group!
Comenzaremos con una lección de baile comunitaria gratuita de una hora, para que todos puedan aprender los pasos. ¡Después de eso, la pista de baile está abierta para que todos bailen! Tome un trago (está tomando una mimosa o una michelada) y prepárese para una tarde de domingo llena de diversión, energía y risas.
Event Link - https://www.renopublicmarket.com/events/bachata-brunch-2026-08-30-12-00