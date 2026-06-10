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Classical Tahoe: Fire and Fantasy

Classical Tahoe: Fire and Fantasy

Classical Tahoe in concert, with Eric Jacobsen, conductor, Roman Rabinovich, piano. Music of Ives, Tchaikovsky and Rimsky-Korsakov

Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
$35-$200
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
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Event Supported By

Classical Tahoe
https://classicaltahoe.org/

Artist Group Info

info@classicaltahoe.org
Classical Tahoe
Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
291 Country Club
Incline Village, Nevada 89451