Classical Tahoe: Fire and Fantasy
Classical Tahoe: Fire and Fantasy
Classical Tahoe in concert, with Eric Jacobsen, conductor, Roman Rabinovich, piano. Music of Ives, Tchaikovsky and Rimsky-Korsakov
Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
$35-$200
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Event Supported By
Classical Tahoe
Artist Group Info
info@classicaltahoe.org
Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
291 Country ClubIncline Village, Nevada 89451