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Classical Tahoe: Music in Motion

Classical Tahoe: Music in Motion

An evening of exciting dance works in collaboration with Lake Tahoe Dance Collective, featuring dancers from the New York City Ballet, Boston Ballet, San Francisco Ballet, American Ballet Theatre and Ballet Arizona, along with Classical Tahoe musicians.

Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
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07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 25 Jul 2026
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Event Supported By

Classical Tahoe
https://classicaltahoe.org/

Artist Group Info

info@classicaltahoe.org
Classical Tahoe
Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
291 Country Club
Incline Village, Nevada 89451