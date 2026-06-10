Classical Tahoe: Music in Motion
Classical Tahoe: Music in Motion
An evening of exciting dance works in collaboration with Lake Tahoe Dance Collective, featuring dancers from the New York City Ballet, Boston Ballet, San Francisco Ballet, American Ballet Theatre and Ballet Arizona, along with Classical Tahoe musicians.
Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
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07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
Classical Tahoe
Artist Group Info
info@classicaltahoe.org
Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
291 Country ClubIncline Village, Nevada 89451