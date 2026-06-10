Classical Tahoe: The Classical Continuum
Classical Tahoe: The Classical Continuum
Eric Jacobsen, conductor; Emmanuel Ceysson, harpist. Music of Debussy, Mozart, Copland and Mahler.
Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
$35-$200
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Event Supported By
Classical Tahoe
Artist Group Info
info@classicaltahoe.org
Classical Tahoe Ricardi Pavilion at University of Nevada, Reno at Lake Tahoe
291 Country ClubIncline Village, Nevada 89451