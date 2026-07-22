RnB Bingo with Mo Ayala at Reno Public Market
RnB Bingo with Mo Ayala at Reno Public Market
Time & Location
Aug 26, 2026, 6:00 PM – 9:00 PM
Reno Public Market, 299 E Plumb Ln, Reno, NV 89502, USA
About the Event
The ultimate midweek vibe! Join us Wednesday's from 6-9pm at the Reno Public Market for a night where BINGO meets the classic sounds of 90’s & Classic RnB music. In the Mixx 6-7pm, BINGO 7-9pm! Feel the nostalgia as you play for dope prizes while vibing to your favorite throwback hits! Everybody’s welcome, 2 Full Bars, shopping + yummy eats & treats from over 13 delicious local food vendors.
“Bingo With Mo” Hosted by Mo Ayala.
Event Link - https://www.renopublicmarket.com/events/r-b-bingo-with-mo-ayala-2026-08-26-18-00?utm_source=google&utm_medium=wix-smart-campaign&utm_campaign=rpm-events-(locals)-google-ad-2025-7-16-c64dc1bc&gad_source=1&gad_campaignid=22804966249&gbraid=0AAAAApsqaVhcDwopuNue-GlqHDyCUV0xx&gclid=CjwKCAjwwNbEBhBpEiwAFYLtGIEUoak2Gv_zuhmS7zkkcK1zZxEnpWq9Y6qXlitKLxdObuFH-K3GuhoCMUsQAvD_BwE