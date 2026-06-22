Contienda por la gobernación de Nevada reflejará el clima político nacional

Nevada se encuentra entre el reducido grupo de estados cuya elección para gobernador merece atención tras las elecciones primarias del martes.

El gobernador republicano Joe Lombardo, exsheriff y actual titular del cargo, se enfrentará al fiscal general demócrata del estado, Aaron Ford, quien ha demandado en numerosas ocasiones a la administración Trump, o a Alexis Hill, comisionada del condado de Washoe y una figura local más progresista.

Hay más votantes registrados como no partidistas que demócratas o republicanos. Forman parte de un electorado en crecimiento a nivel nacional compuesto por personas cansadas de los partidos políticos y más inclinadas a respaldar a candidatos con quienes se identifican. En elecciones recientes, los votantes de Nevada han dividido su voto entre candidatos de distintos partidos.

“Hay una parte del electorado, decenas de miles de votantes, que está dispuesta a votar por demócratas y republicanos para cargos realmente importantes”, dijo Jeremy Gelman, profesor asociado de ciencias políticas de la Universidad de Nevada, Reno. “Lo que tienen en mente podría ser equilibrar el poder; podría ser que este candidato en particular defiende un tema que les importa mucho; o que realmente les desagrada algo de un candidato específico”.

Sin embargo, esta contienda probablemente se definirá por cuestiones de política nacional, como la inmigración, la delincuencia y la economía, afirmó Gelman, y su resultado reflejará el entorno político nacional.

“Cuando los votantes de Nevada piensan en cómo quieren expresar su voluntad política, van a utilizar los puestos que encabezan la contienda para responder a una pregunta: ¿están satisfechos con la dirección del estado, del país, del presidente?”, dijo Gelman.

“Por eso, ya sea que termine siendo una contienda muy reñida, como suele ocurrir, o que se incline claramente hacia un lado u otro, algo que sería inesperado, pero una buena señal de que el clima político está cambiando. Esta es una contienda que las personas, quizá fuera de Nevada, deberían observar”.

Entre los principales temas de interés se encuentran los centros de datos , los precios de la gasolina y los costos de la atención médica.

Here is the story in English.