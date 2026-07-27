El condado de Washoe confirma su primer caso de ciclosporiasis

Las autoridades de la sanidad pública afirman que no hay evidencia de transmisión local activa.

El 21 de julio, la Salud Pública del Norte de Nevada informó del primer caso local de esta enfermedad gastrointestinal, que está en aumento en otras partes del país. Un residente mayor en el condado de Washoe se contagió tras un viaje al Medio Oeste, que se ha considerado como uno de los epicentros del brote.

Sin embargo, Kellie Watkins, una epidemióloga del distrito de salud del condado, dice que la mayoría del público no tiene por qué preocuparse.

“No hay indicios de que haya ningún caso ni de que se esté produciendo una transmisión activa aquí”, afirmó.

La infección, causada por el parásito ciclospora, provoca síntomas como diarrea y náuseas. Pero la lechuga contaminada en conexión al brote en otros estados no se ha vendido en Nevada, y la ciclosporiasis no suele transmitirse de persona a persona.

No obstante, Watkins dice que es importante lavar los productos agrícolas antes de consumirlos, y que lavarse las manos antes y después del manejo puede ayudar a prevenir la contaminación. Cocinar los productos agrícolas es la mejor manera de eliminar cualquier infección de origen alimentario que pueda estar presente.