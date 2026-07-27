La Gran Carrera de Globos de Reno añada otro día de eventos

No es raro ver hacia el cielo en cualquier mañana en Reno y ver un globo rascando al cielo, pero durante la Gran Carrera de Globos, miles de gentes marchan hacia el Parque Rancho San Rafael a mirar a docenas de globos en el aire.

La presentadora del evento Shila Morris dice que en el pasado, los residentes se han quejado de que el evento atrae muchas personas durante el fin de semana. Por eso este año, la Gran Carrera comenzará un día antes — empezando el jueves en vez de viernes.

“Siempre se han visto los globos el jueves por la mañana”, Morris dice, “pero antes el jueves no incluían el Super Glow Show ni el Dawn Patrol. Ahora, los cuatro días incluyen los tres eventos. Tienes el Super Glow Show, el Dawn Patrol, y el Mass Ascension”.

Morris espera que este cambio dará más gente la oportunidad de disfrutar el evento, especialmente los residentes que quizá estén ocupados los fines de semana. Además, el jueves por la mañana habrá estacionamiento con descuento disponible.

Está especialmente emocionada, ya que este año marca el 45º (cuadragésimo quinto) aniversario de la carrera. Se trata del mayor evento gratuito de globos aerostáticos del mundo, por lo que el hecho de ser un gran evento indica mucho del valor que la comunidad lo tiene, dice Morris.

El día del evento, Morris recomienda llegar temprano, mucho antes de las 5 a.m., hora de inicio, para encontrar un buen lugar para ver el show.

“Traigan sus cobijas”, ella dice. “Al principio hace frío, y se calentará al final. Y no se preocupen, el tiempo pasará volando. Les va a encantar. Cada momento [del evento] es una alegría”.

La Gran Carrera de Globos de Reno se lleva a cabo del 10 al 13 de septiembre, pero sin importar qué día asistas, te quedarás sorprendido por el espectáculo.