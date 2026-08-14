Nuevo integrante de cuatro patas brinda un apoyo crucial a los bomberos

Son las 10 de la mañana en la Estación de Bomberos 4 de Reno y los bomberos bajan del camión. Acaban de regresar de atender una emergencia médica. Cuando entran al edificio, a menudo encuentran una cocina vacía y escuchan el televisor encendido en la sala.

Pero ahora Lambeau los espera, acostado de lado y listo para que le acaricien la barriga.

Lambeau no es simplemente el perro de la estación. Es un labrador dorado de un año y medio que brinda apoyo a los bomberos después de atender emergencias difíciles y estresantes.

Katie Nelson, inspectora del Departamento de Bomberos de Reno y cuidadora de Lambeau, dijo que el perro cumple un papel importante para los bomberos.

“Hay muchas investigaciones que demuestran que acariciar a un perro reduce los niveles de cortisol prácticamente de inmediato”, dijo. “Así que, si tienen una llamada difícil y, como dije, están estresados, nos llaman, vamos a las estaciones y simplemente pueden pasar un rato con Lambeau”.

Nelson intenta llevar a Lambeau a una o dos estaciones por semana y también responde cuando solicitan su presencia.

“Ha sido muy divertido ir a las estaciones para presentarlo y simplemente ver a los muchachos tirarse al suelo y acostarse con él, acariciarle la barriga o jugar a lanzarle la pelota para que la traiga. Definitivamente se les ilumina la cara”, dijo Nelson.

Lambeau llegó desde Assistance Dogs of the West, en Santa Fe, Nuevo México. La idea de incorporar a Lambeau surgió a partir de Winter , el perro del Departamento de Policía de Reno, que participa principalmente en tareas que van desde entrevistas con sospechosos hasta eventos comunitarios.

El Departamento de Bomberos de Reno vio el impacto positivo que Winter tenía en el Departamento de Policía de Reno.

“Ya teníamos a Boston, así que la administración estaba muy entusiasmada con que otro perro se uniera a nosotros”, dijo Nelson.

Boston es un perro retirado especializado en la investigación de incendios provocados que ayudaba a identificar elementos como sustancias acelerantes. Aunque su presencia es apreciada en la estación, no está entrenado específicamente para brindar apoyo emocional.

En el trabajo, Lambeau es tranquilo y está preparado para actuar en cualquier momento, pero en casa la historia es diferente. Le dan arranques repentinos de energía y corre de un lado a otro buscando su bocadillo favorito: queso en tiras.

Lambeau se suma a los programas de apoyo entre compañeros como parte de los recursos de salud mental del Departamento de Bomberos de Reno.

Curt Floyd, especialista técnico en respuesta a emergencias de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés), dijo que este tipo de apoyo de salud mental no es obligatorio según las leyes estatales.

La NFPA cuenta con estándares relacionados con el apoyo a la salud mental . Sin embargo, no tiene un estándar para perros de servicio como Lambeau.

De hecho, Floyd recuerda una época en la que esos estándares ni siquiera existían. Cuando comenzó como bombero voluntario en la década de 1970, pedir ayuda era visto como una señal de debilidad.

“Tenías que aguantar, ya sabes. Tenías que... básicamente dejar de lado cualquier preocupación o angustia mental y hacer el trabajo”, dijo Floyd.

También dijo que era más difícil recibir ayuda de consejeros que no comprendían el trabajo de los bomberos. Su labor no consiste únicamente en combatir incendios: también responden a emergencias médicas, y muchas de esas situaciones pueden ser traumáticas.

“Simplemente son cosas que, como ser humano, realmente no estás hecho para ver, ya sabes”, dijo Floyd.

A pesar de eso, Floyd ha observado un cambio significativo en las conversaciones sobre salud mental y en programas como el uso de perros de apoyo emocional, un concepto relativamente nuevo para él.

“¿Creo que eso es beneficioso para los bomberos? Absolutamente, absolutamente”, dijo Floyd.

Floyd espera que, con el tiempo, los bomberos se sientan más cómodos buscando el apoyo que necesitan.

Aunque Lambeau ya está cansado de las entrevistas, le espera toda una vida de caricias. Después de un día difícil, está listo para regresar a casa y descansar antes de otra jornada de mimos con bomberos ocupados.

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