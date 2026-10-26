¿Deberían los conductores de vehículos eléctricos pagar una tarifa anual para compensar la pérdida de ingresos por el impuesto a la gasolina en el condado de Washoe?

Algunos conductores de vehículos eléctricos dicen estar dispuestos a contribuir con la parte que les corresponde de los costos de mantenimiento de las carreteras, pero cuestionan si una tarifa fija es la opción más justa.

Antes de jubilarse, Rob Delia, residente de Sparks, pasaba mucho tiempo en medio del congestionamiento vehicular en los bulevares McCarran y Sparks. Esa experiencia lo llevó a comprar un Chevrolet Bolt eléctrico. Delia calificó la propuesta de cobrar una tarifa fija como una solución poco elaborada y cuestionó por qué no se calcula en función de la distancia que recorre cada conductor.

Lucia Starbuck / KUNR Public Radio Rob Delia, conductor de un Chevrolet Bolt, bromea diciendo que su vehículo eléctrico funciona con carbón, una de las principales fuentes de generación de electricidad.

“Creo que se aprobará, principalmente porque la gente está muy molesta por el precio actual de la gasolina. Y si pueden hacer que otros también paguen, creo que habrá un poco de satisfacción por la desgracia ajena. Pero no los culpo”, dijo Delia.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales , 42 estados exigen tarifas especiales de registro para los vehículos eléctricos. Sin embargo, algunos estados, entre ellos Utah, permiten que los conductores paguen en función de las millas recorridas .

Cindy Ryan, quien iba al volante de su Tesla con conducción autónoma, dijo que revisar el odómetro sería una opción más justa.

“Puedes tomar una foto del odómetro cuando llegue el momento de renovar el registro del vehículo, si te preocupa que el gobierno te esté vigilando. Creo que la tarifa fija es claramente injusta, especialmente para alguien como yo, que estoy jubilada y no conduzco muchas millas al año”, dijo Ryan.

Los partidarios de la propuesta electoral también argumentan que los vehículos eléctricos, por ser más pesados, causan mayores daños a las carreteras. Aunque suelen pesar cientos de libras más que los vehículos de gasolina comparables debido a sus baterías, los camiones de carga y los autobuses provocan un desgaste mucho mayor en las vías .

Ken Andrews, residente del sur de Reno y propietario de un Tesla y un Subaru eléctrico, expresó su preocupación de que la tarifa fija pueda desalentar la compra de vehículos eléctricos.

“Creo que el gobierno debería crear incentivos a quienes conducen vehículos eléctricos para ayudar a mantener el aire limpio y mantener el cambio climático bajo control”, dijo Andrews.

Lucia Starbuck / KUNR Public Radio Ken Andrews (izquierda) posa junto a Ronda Colavito, Cindy Ryan y Chuck Swackhammer, también conductores de vehículos eléctricos e híbridos, cerca de su Subaru Solterra eléctrico de 2024 en Reno, Nevada, el 29 de septiembre de 2026.

A lo largo de su vida útil, los vehículos eléctricos generan menos emisiones de gases de efecto invernadero que los de gasolina, incluso si se toma en cuenta su fabricación, recarga y uso, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, no todos los propietarios de vehículos eléctricos se oponen a la propuesta. Bob Alessandrelli, quien conduce un Ford Mustang Mach-E, planea votar a favor.

“Uso las carreteras. Debería contribuir a su mantenimiento y, si me van a cobrar un impuesto, lo pagaré”, dijo Alessandrelli.

¿Cuánto costará?

La Comisión Regional de Transporte del Condado de Washoe (RTC, por sus siglas en inglés) solicitó incluir la pregunta en la boleta electoral y los comisionados del condado votaron a favor de someterla a consideración de los votantes. Si se aprueba, la medida no entrará en vigor de inmediato. En su lugar, la RTC presentará la propuesta ante la Legislatura estatal el próximo año.

Paul Nelson, encargado de asuntos gubernamentales de la RTC, dijo que un informe del Guinn Center concluyó que una tarifa anual sería la opción más rápida y económica de implementar. Ni la RTC ni el Guinn Center proporcionaron una estimación del costo. Entre las alternativas figuraban cobrar un impuesto a quienes utilizan estaciones públicas de recarga, aunque esto generaría pocos ingresos debido a que muchos propietarios cargan sus vehículos en casa, o establecer un cobro según las millas recorridas. Sin embargo, Nelson explicó que esta última opción no es tan sencilla.

“Aunque la gente piense que esa podría ser la forma más justa de hacerlo y la que generaría más ingresos, el problema es que implementar ese tipo de tecnología es muy costoso y podría tomar varios años”, dijo Nelson.

“La dificultad está en determinar cuánto debería cobrarse por el registro. No queremos que la tarifa sea tan alta que desanime a la gente a comprar un vehículo eléctrico, pero tampoco tan baja que no cumpla con el objetivo para el que fue creada”.

Nelson dijo que la RTC probablemente propondrá una tarifa anual de $250 para los vehículos eléctricos y de unos $125 para los híbridos.

La tarifa propuesta para los vehículos eléctricos equivale a poco más de la mitad de lo que paga anualmente en impuestos a la gasolina un vehículo promedio de ese tipo de combustible en el condado de Washoe. La tarifa estaría entre las más altas del país, donde los cargos estatales de registro oscilan entre $50 y $270 .

Lucia Starbuck / KUNR Public Radio Un cargador para vehículos eléctricos en el estacionamiento del Departamento de Salud Pública del Norte de Nevada, en Reno, Nevada, el 16 de octubre de 2026.

El condado de Washoe tiene el impuesto a la gasolina más alto de Nevada. Nelson dijo que los conductores pagan alrededor de $1,08 por galón, de los cuales aproximadamente 58 centavos se destinan al condado y el resto corresponde a impuestos estatales y federales. Según Nelson, el pago anual estimado es de $480.

Sin embargo, esos ingresos, que financian la construcción, el mantenimiento y la reparación de carreteras, ya no rinden tanto como antes. Nelson dijo que la RTC enfrenta un déficit proyectado de $1.400 millones para la próxima década debido a la inflación, el aumento de los costos de construcción, el envejecimiento de la infraestructura y la reducción del consumo de gasolina, atribuida en parte a los vehículos eléctricos y a los que consumen menos combustible.

Los vehículos eléctricos e híbridos representan casi el 6% de los vehículos registrados en el condado de Washoe. Nelson dijo que su número ha crecido de manera acelerada. Por ejemplo, en 2020 había unos 1.500 vehículos eléctricos y 6.000 híbridos en el condado. Cinco años después, las cifras habían aumentado a 10.500 y 16.000, respectivamente.

“En los últimos cinco años, hemos dejado de recaudar alrededor de $15,5 millones en impuestos al combustible. Ese dinero podría rendir mucho para financiar proyectos, conservar el pavimento y otras obras similares”, dijo Nelson.

¿Qué opinan los legisladores y candidatos?

Todo depende de la voluntad política. Varios legisladores demócratas y la oficina del gobernador Joe Lombardo declinaron hacer comentarios antes de que los votantes se pronuncien en las urnas. En 2023, el gobernador propuso suspender el impuesto a la gasolina durante un año , pero la iniciativa no prosperó.

“Si existe alguna posibilidad de que firme la medida, sería durante su segundo mandato, porque no tendría que enfrentar las consecuencias políticas. En esencia, esto es un impuesto, y él prometió no aumentar los impuestos”, dijo Nelson.

Durante un foro de candidatos a gobernador organizado por KUNR este mes, el aspirante demócrata Aaron Ford mostró cierto interés en la propuesta.

Lucia Starbuck / KUNR Public Radio Una camioneta eléctrica Rivian R1T, un Subaru Solterra, un Tesla Model 3 y un Chevrolet Bolt descrito como híbrido enchufable, estacionados frente a los estudios de KUNR en Reno, Nevada, el 29 de septiembre de 2026.

“Este es uno de los temas sobre los que más me interesa aprender. No me opongo a la idea. Quiero encontrar maneras de lograr que el sistema sea más equitativo y justo”, dijo Ford ante los asistentes. “Los vehículos eléctricos también utilizan nuestras carreteras y deberían contribuir a su mantenimiento, pero tenemos que determinar cuál es la forma adecuada de cobrarles. No me comprometo con un modelo específico, pero sí a dialogar para encontrar la mejor manera de avanzar”.

La comisionada republicana del condado de Washoe, Clara Andriola, votó a favor de incluir la propuesta en la boleta electoral durante una reunión de la comisión en junio, pero no respondió a la solicitud de KUNR para hablar más sobre el tema.

“Soy propietaria de un vehículo eléctrico y no pago ese impuesto. Mi vehículo pesa más que la mayoría de los vehículos de tamaño similar, así que cada día que salgo a conducir no estoy aportando la parte que me corresponde”, dijo Andriola.

Si los votantes aprueban la propuesta y esta se presenta como proyecto de ley durante la sesión legislativa de Nevada de 2027, podría modificarse o ampliarse para aplicarse a todo el estado. Nelson dijo que el objetivo a largo plazo es cobrar a todos los vehículos en función de las millas recorridas.

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