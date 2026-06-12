Al Aire con KUNR - 12 de junio de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Nevada define candidatos en primarias clave rumbo a noviembre

Evento de pesca busca incluir a más familias en Sparks Marina

Lago Tahoe se mantiene estable, pero lejos de su claridad histórica

Sequías amenazan hábitats de venados, osos y pumas

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