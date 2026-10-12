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3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network

3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network

Join Reno's best business networking event, 3rd Tuesday Networking at Gambi’s Restaurant in Sparks! Located inside the Best Western Plus on Nugget Ave., it’s conveniently situated right off I-80 at McCarran Blvd, making it quick and easy to reach from anywhere across town.

Gambi's Restaurant
05:00 PM - 07:00 PM on Tue, 20 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Missing Link Network
7758700812
nate@missinglinknetwork.com
https://www.missinglinknetwork.com/
Gambi's Restaurant
55 Nugget Ave.
Sparks, Nevada 89431
7758700812
nate@missinglinknetwork.com
https://gambisrestaurant.com/