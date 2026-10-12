3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network
3rd Tuesday Networking powered by Missing Link Network
Join Reno's best business networking event, 3rd Tuesday Networking at Gambi’s Restaurant in Sparks! Located inside the Best Western Plus on Nugget Ave., it’s conveniently situated right off I-80 at McCarran Blvd, making it quick and easy to reach from anywhere across town.
Gambi's Restaurant
05:00 PM - 07:00 PM on Tue, 20 Oct 2026
Event Supported By
Missing Link Network
7758700812
nate@missinglinknetwork.com
Gambi's Restaurant
55 Nugget Ave.Sparks, Nevada 89431
7758700812
nate@missinglinknetwork.com