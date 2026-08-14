August Is Free for Reno Families — RORN Collective Turns 1
August Is Free for Reno Families — RORN Collective Turns 1
Celebrating our 1-year anniversary, RORN Collective is offering Reno families free, unlimited access to all classes throughout August 2026.
Martial Arts, Kickboxing, Muay Thai, BJJ, Taekwon-Do, Kung Fu, Yoga & more — for Kids, Teens, and Adults.
No strings attached. Visit our new 10,000 sq ft location and see why RORN is Reno's largest martial arts + fitness gym.
RORN COLLECTIVE
04:30 PM - 08:30 PM, every day through Aug 31, 2026.
Artist Group Info
RORN COLLECTIVE
9025 Double Diamond Parkway Suite #100Reno, Nevada 89521
7752523981
aparr@dtize.com