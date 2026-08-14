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August Is Free for Reno Families — RORN Collective Turns 1

August Is Free for Reno Families — RORN Collective Turns 1

Celebrating our 1-year anniversary, RORN Collective is offering Reno families free, unlimited access to all classes throughout August 2026.

Martial Arts, Kickboxing, Muay Thai, BJJ, Taekwon-Do, Kung Fu, Yoga & more — for Kids, Teens, and Adults.

No strings attached. Visit our new 10,000 sq ft location and see why RORN is Reno's largest martial arts + fitness gym.

RORN COLLECTIVE
04:30 PM - 08:30 PM, every day through Aug 31, 2026.
Get Tickets

Artist Group Info

RORN COLLECTIVE
RORN COLLECTIVE
9025 Double Diamond Parkway Suite #100
Reno, Nevada 89521
7752523981
aparr@dtize.com
https://rorncollective.com