Cuzco Peruvian Cuisine atrae a cientos de clientes el día de su gran apertura en Reno

El 28 de julio, Cuzco Peruvian Cuisine celebró su gran inauguración. Decenas de personas hicieron cola incluso antes de que se abrieran las puertas a las 11 de la mañana.

El propietario, Roberto Caballero, y su familia trabajaron sin parar cocinando y preparando los pedidos. La respuesta de la comunidad fue abrumadora.

“Me siento asombrado. No lo sabía, no esperaba a toda esta multitud y de verdad, estoy muy agradecido a la gente por la respuesta de la comunidad de Reno. No tengo palabras para describirlo ahora mismo. Estoy muy ocupado. Lo siento mucho,” dijo Caballero.

El día de la inauguración fue tal éxito que, cuando cerraron sus puertas, se habían quedado sin ingredientes. Se vieron obligados a cerrar al día siguiente para reponer víveres.

Cuzco abrió sus puertas en un día especial para la comunidad peruana.

“El 28 de julio, Independencia de Perú”, dijo Caballero. “No teníamos ningún lugar donde reunirnos. Ahora, ellos [los peruanos] tienen un lugar al que pueden venir”.

Maria Palma / KUNR Public Radio Decenas de personas hicieron fila para probar los platos que ofrece Cuzco Peruvian Cuisine.

Todos los días, la familia Caballero servirá platos auténticos, como ceviche y arroz chaufa.

Caballero, originario de Chimbote, Perú, vive en Estados Unidos desde hace más de 20 años y está encantado de compartir su herencia culinaria.

“Estoy muy emocionado porque quiero que la gente pruebe. Es lo único que quiero que pruebe la gente y que juzguen si les gusta o no”, dijo.

La cocina peruana es una mezcla de sabores de todo el mundo, dijo Caballero.

“Por ejemplo, de la cocina china, tenemos el arroz chaufa, que es arroz frito. Y luego también el ceviche, la forma en que lo hacemos ahora está influenciada por Japón”, dijo.

Antes de venir a Estados Unidos, Caballero trabajó la mayor parte de su vida como camarero en Aruba, Japón y Costa Rica. Por el camino, aprendió de varios chefs. Pero la cocina es una parte importante de la cultura peruana, dijo.

“Una cosa en Perú es que todos los peruanos, todos cocinamos, es nuestra pasión. No sé por qué. Pero si vas al Perú, a cualquier casa, a cualquier familia, a todo el mundo le encanta cocinar. Así que es algo natural”, dijo.

La cocina ha sido la afición de Caballero durante toda su vida. Cuando la pandemia le proporcionó tiempo libre extra, empezó a preparar comidas para amigos y a explorar diversos menús. Fue durante este periodo cuando decidió convertir su pasión en un negocio.

“Cocinaba mucho, vendía mucho, y cuando el COVID terminó, todo el mundo me seguía llamando: 'Oye, ¿todavía cocinas? Y yo decía que no”, dijo.

Maria Palma / KUNR Public Radio Gustavo Galloso (de izquierda a derecha), Roberto Caballero, Olga Alegre, Laleska Caballero y Antonio Caballero.

Ahora, Cuzco representa años de esfuerzo de la familia Caballero.

“Siempre soñé con tener un restaurante y mostrar a la gente cómo es nuestra comida. No pude hacerlo antes porque mis hijos estaban en el colegio. Ahora que mis hijos son mayores. Y creo que es el momento de seguir mis sueños”, dijo.

La esposa de Caballero, Olga Alegre, y su hermano, Antonio, están muy involucrados en el negocio. Y ambos ayudan en la cocina.

Para Olga, esto también es un sueño hecho realidad.

“Durante años hemos sido los dos juntos tratando de salir adelante, de mejorar en este aspecto, en el aspecto culinario, y realmente yo estoy muy feliz por esto”, dijo Olga.

Cuzco abre de lunes a jueves hasta las 9 p.m. y los fines de semana hasta las 11 p.m. en el Mercado Público de Reno.